Grupo Carone tem novas oportunidades de emprego abertas no ES

Loja do Sempre Tem vai contar com novos colaboradores em breve Crédito: Carone/Divulgação

O Grupo Carone está com novas vagas de emprego abertas nesta semana. O processo seletivo ocorre nesta terça-feira (03), a partir das 9 horas, no Sempre Tem de Jacaraípe. Também podem se inscrever pessoas com deficiência.

A loja funciona na Rua Rômulo Castelo, 754, na Praia da Baleia, em Jacaraípe. O candidatos precisa levar um documento com foto.