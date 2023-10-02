4.336 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Carteira de trabalho digital. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.336 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (02). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 346. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, armador de ferros, auxiliar de engenheiro da construção civil, borracheiro, empregado doméstico faxineiro, cozinheiro geral, soldador, entre outras chances. 346. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, armador de ferros, auxiliar de engenheiro da construção civil, borracheiro, empregado doméstico faxineiro, cozinheiro geral, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 603, das quais 46 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista de caminhão, auxiliar administrativo, ajudante de caminhão, mecânico de manutenção, torneiro mecânico, ajudante de armazém, entre outros postos. : 603, das quais 46 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para motorista de caminhão, auxiliar administrativo, ajudante de caminhão, mecânico de manutenção, torneiro mecânico, ajudante de armazém, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 747. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de cafeteria, atendente de telemarketing, auxiliar de armazenamento, auxiliar de expedição, estoquista, pedreiro, operador de vendas, entre outras chances. 747. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de cafeteria, atendente de telemarketing, auxiliar de armazenamento, auxiliar de expedição, estoquista, pedreiro, operador de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 369. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de estruturas metálicas, atendente barista, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, garçom de bar, operador de caixa, entre outras chances. 369. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de estruturas metálicas, atendente barista, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, garçom de bar, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 452. Há oportunidades para auxiliar de produção, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, mecânico de automóveis, operador de empilhadeira, manicure, operador de empilhadeira, entre outras chances. 452. Há oportunidades para auxiliar de produção, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, mecânico de automóveis, operador de empilhadeira, manicure, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 650. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de transportes, auxiliar operacional, servente de obras, motorista, promotor de vendas, entre outras chances. 650. Há oportunidades para auxiliar de expedição, auxiliar de transportes, auxiliar operacional, servente de obras, motorista, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 57. Há oportunidades para analista de manutenção, técnico segurança do trabalho, motorista de ônibus rodoviário, auxiliar de limpeza, entre outros postos. 57. Há oportunidades para analista de manutenção, técnico segurança do trabalho, motorista de ônibus rodoviário, auxiliar de limpeza, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 88. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de serraria, analista de manutenção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de instalador de placa solar, entre outras chances. 88. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de serraria, analista de manutenção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de instalador de placa solar, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 393. Há oportunidades para ajudante geral, ajudante de confeitaria, encarregado de solda, inspetor de pintura, laminador, líder de montagem de estrutura metálica, técnico em automação industrial, entre outras chances. 393. Há oportunidades para ajudante geral, ajudante de confeitaria, encarregado de solda, inspetor de pintura, laminador, líder de montagem de estrutura metálica, técnico em automação industrial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 198. Há oportunidades para ajudante de aterro, assistente comercial de loja, auxiliar de mecânico, carpinteiro oficial, eletricista diesel, bombeiro hidráulico, vidraceiro hidráulico, entre outras chances. 198. Há oportunidades para ajudante de aterro, assistente comercial de loja, auxiliar de mecânico, carpinteiro oficial, eletricista diesel, bombeiro hidráulico, vidraceiro hidráulico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 187. Há oportunidades para agente de registro, ajudante de serraria de alumínio, analista de vendas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, capoteiro, entre outras chances. 187. Há oportunidades para agente de registro, ajudante de serraria de alumínio, analista de vendas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, capoteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 91. Há oportunidades para lavador de veículos, operador de patrol, operador de rolo, operador de escavadeira, operador de pneu, confeiteiro, embalador, entregador, entre outras chances. 91. Há oportunidades para lavador de veículos, operador de patrol, operador de rolo, operador de escavadeira, operador de pneu, confeiteiro, embalador, entregador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas:112. Há oportunidades para técnico de construção civil, técnico em eletrotécnica, supervisor de obras, soldador, operador de guindaste veicular, motorista entregador, pedreiro, entre outras chances. :112. Há oportunidades para técnico de construção civil, técnico em eletrotécnica, supervisor de obras, soldador, operador de guindaste veicular, motorista entregador, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.