PicPay abre oportunidades de emprego com vagas no ES

Escritório do PicPay Crédito: Rogério Cassimiro

PicPay está com 70 oportunidades de emprego para diversas áreas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo . Há vagas para os departamentos de desenvolvimento, produtos, segurança, dados, operações, growth, devOps e administrativo.

De acordo com a fintech, os cargos estão disponíveis para profissionais de diferentes níveis, desde analistas até coordenadores e gerentes. Os postos para o Estado são presenciais para o cargo de executivo de contas.

Também tem chances para quem quer atuar por meio de trabalho remoto.

A empresa ofereceu além do salário, vale-alimentação, vale-refeição e vale-mobilidade depositados no cartão PicPay Benefícios, que funciona na modalidade crédito e permite transferir o saldo entre diferentes categorias. A empresa também oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass ou Total Pass, licença maternidade estendida e licença paternidade.