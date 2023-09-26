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Fintech

PicPay abre oportunidades de emprego com vagas no ES

Há chances nas áreas de desenvolvimento, produto, operações, segurança, dados e mais; interessados podem cadastrar o currículo na página de carreira da empresa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 set 2023 às 14:04

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 14:04

Escritório do PicPay
Escritório do PicPay Crédito: Rogério Cassimiro
PicPay está com 70 oportunidades de emprego para diversas áreas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Há vagas para os departamentos de desenvolvimento, produtos, segurança, dados, operações, growth, devOps e administrativo.
De acordo com a fintech, os cargos estão disponíveis para profissionais de diferentes níveis, desde analistas até coordenadores e gerentes. Os postos para o Estado são presenciais para o cargo de executivo de contas.
Também tem chances para quem quer atuar por meio de trabalho remoto.
Os candidatos podem cadastrar o currículo no site de carreiras da startup
A empresa ofereceu além do salário, vale-alimentação, vale-refeição e vale-mobilidade depositados no cartão PicPay Benefícios, que funciona na modalidade crédito e permite transferir o saldo entre diferentes categorias. A empresa também oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass ou Total Pass, licença maternidade estendida e licença paternidade.
Fundada em Vitória (ES), a empresa já conta com mais de 34 milhões de usuários ativos.

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