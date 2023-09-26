Grupo Carone tem novas oportunidades de emprego abertas no ES

O Grupo Carone vai realizar dois novos processos seletivos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As ações ocorrem em Vila Velha e Vitória e os interessados devem ficar atentos aos horários de atendimento. Também podem se inscrever pessoas com deficiência.
Nesta quarta-feira, 27 de setembro, os candidatos devem ir até a Associação de Moradores de Vale Encantado (Amovale), que fica na Rua São Gonçalo, 74, Vale Encantado, Vila Velha. A seleção acontece das 9 às 13h30.
Há postos de trabalho para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, auxiliar de cozinha, ajudante de recebimento de mercadorias, balconista de padaria, balconista de perecíveis, embalador, operador de caixa e repositor de perecíveis.
Em Vitória, a seleção para novos trabalhadores será feita nesta sexta-feira, 29 de setembro, das 9 às 13h30, na loja Sempre Tem de Jardim Camburi, que funciona na Rua Carlos Gomes Lucas.
As chances são para balconista de frios, açougueiro, auxiliar de açougueiro, padeiro, auxiliar de padaria, confeiteiro, auxiliar de confeitaria, operador de caixa, repositor de mercadoria, ajudante de recebimento de mercadoria, entre outros postos.