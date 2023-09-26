Grupo Carone tem novas oportunidades de emprego abertas no ES

Loja do Sempre Tem vai contar com novos trabalhadores em breve Crédito: Carone/Divulgação

O Grupo Carone vai realizar dois novos processos seletivos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. As ações ocorrem em Vila Velha e Vitória e os interessados devem ficar atentos aos horários de atendimento. Também podem se inscrever pessoas com deficiência.

Nesta quarta-feira, 27 de setembro, os candidatos devem ir até a Associação de Moradores de Vale Encantado (Amovale), que fica na Rua São Gonçalo, 74, Vale Encantado, Vila Velha. A seleção acontece das 9 às 13h30.

Há postos de trabalho para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, auxiliar de cozinha, ajudante de recebimento de mercadorias, balconista de padaria, balconista de perecíveis, embalador, operador de caixa e repositor de perecíveis.

Em Vitória, a seleção para novos trabalhadores será feita nesta sexta-feira, 29 de setembro, das 9 às 13h30, na loja Sempre Tem de Jardim Camburi, que funciona na Rua Carlos Gomes Lucas.