Mais de 3.445 vagas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.445 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (25). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade para padeiro na Agência do Trabalhador de Cariacica Crédito: Freepik

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 673. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, atendente de loja, atendente do setor de frios e laticínios, costureira de máquinas industriais, embalador, montador de andaimes, representante comercial autônomo, entre outras chances. 673. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, atendente de loja, atendente do setor de frios e laticínios, costureira de máquinas industriais, embalador, montador de andaimes, representante comercial autônomo, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 550, das quais 42 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante de padeiro, auxiliar de obras, operador de empilhadeira, camareira, auxiliar de lavanderia, chef de cozinha, entre outros postos. 550, das quais 42 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante de padeiro, auxiliar de obras, operador de empilhadeira, camareira, auxiliar de lavanderia, chef de cozinha, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 822. Há oportunidades para acabador, açougueiro, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, carpinteiro, churrasqueiro, designer de sobrancelhas, eletricista operador, médico do trabalho, montador de móveis, entre outras chances. 822. Há oportunidades para acabador, açougueiro, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, carpinteiro, churrasqueiro, designer de sobrancelhas, eletricista operador, médico do trabalho, montador de móveis, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 370. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, bombeiro hidráulico, borracheiro, eletricista, lavador de automóveis, montador de elevadores e similares, operador de caixa, entre outras chances. 370. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, bombeiro hidráulico, borracheiro, eletricista, lavador de automóveis, montador de elevadores e similares, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 263. Há oportunidades para auxiliar de estoque, auxiliar de logística, dedetizador, instalador de aparelho de comunicação, operador de caixa, operador de empilhadeira, pedreiro, porteiro, recuperador de crédito, técnico de informática, entre outras chances. 263. Há oportunidades para auxiliar de estoque, auxiliar de logística, dedetizador, instalador de aparelho de comunicação, operador de caixa, operador de empilhadeira, pedreiro, porteiro, recuperador de crédito, técnico de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 30. Há oportunidades para ajudante de cozinha, armador de ferragens, estagiário de RH, operador de caixa, atendente de padaria, entre outros postos. 30. Há oportunidades para ajudante de cozinha, armador de ferragens, estagiário de RH, operador de caixa, atendente de padaria, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 196. Há oportunidades para agente de portaria, auxiliar de linha de produção, auxiliar de refrigeração, consultor de vendas, auxiliar de viagem, motorista de ônibus, operador de empilhadeira, entre outras chances. 196. Há oportunidades para agente de portaria, auxiliar de linha de produção, auxiliar de refrigeração, consultor de vendas, auxiliar de viagem, motorista de ônibus, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 200. Há oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, encarregado de pintura, ferramenteiro, líder de solda, líder de montagem, técnico de planejamento, vendedor, entre outras chances. 200. Há oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, encarregado de pintura, ferramenteiro, líder de solda, líder de montagem, técnico de planejamento, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 220. Há oportunidades para ajudante de decapagem, armador oficial pleno, ajudante de embalagem, auxiliar de obras, carpinteiro oficial, costureira, embalador, oficial polivalente, pedreiro oficial pleno, entre outras chances. 220. Há oportunidades para ajudante de decapagem, armador oficial pleno, ajudante de embalagem, auxiliar de obras, carpinteiro oficial, costureira, embalador, oficial polivalente, pedreiro oficial pleno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 77. Há oportunidades para caseiro, auxiliar de linha de produção, garçom, operador de caixa, motorista, servente, repositor de congelados, embalador, entre outras chances. 77. Há oportunidades para caseiro, auxiliar de linha de produção, garçom, operador de caixa, motorista, servente, repositor de congelados, embalador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.