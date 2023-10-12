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Vale alerta sobre golpe com cobrança por falsa vaga de emprego

Mineradora esclarece que todos os processos seletivos e programas de ingresso são realizados por meio dos canais oficiais da companhia
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 out 2023 às 17:27

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 17:27

Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
Criminosos estão aplicando o golpe do emprego para tentar enganar quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Geralmente, a ação ocorre via redes sociais ou mensagens de texto, prometendo vagas que fogem da realidade ou ainda exigindo certa quantia em dinheiro para garantir a ocupação da vaga.
Como estratégia, os bandidos utilizam o nome de grandes empresas como forma de atrair a atenção de possíveis vítimas. Em uma dessas tentativas, bandidos têm se passado por recrutadores da Vale, que divulgou nota em suas redes sociais alertando sobre a armadilha.
Vale alerta sobre golpe com cobrança por falsa vaga de emprego
A mineradora esclarece que todos os processos seletivos e programas de ingresso são realizados por meio dos canais oficiais da companhia, deixando claro que não há cobrança de nenhum valor para garantir a participação.
O cadastro e a divulgação das vagas são feitos no site www.vale.com/oportunidades ou por meio de oportunidades postadas no perfil da Vale no LinkedIn. As comunicações com candidatos são formalizadas via e-mail da empresa.
“Caso você conheça alguém que tenha sido abordado dessa forma, oriente a pessoa a buscar informações nos canais oficiais da empresa e no site www.vale.com. Contamos com a sua colaboração para divulgar esse comunicado. Não aceite orientações diferentes dessas e fique atento a tentativas de golpe”, alerta a Vale.

Dicas para não cair no golpe do emprego

01

Tenha cuidado

Fique atento. Com um pouco de cuidado, é possível escapar dessas ciladas. 

02

Desconfie

Desconfie de vagas urgentes divulgadas no Whatsapp, Facebook e outras redes sociais e que oferecem um número grande de vagas ou destacarem benefícios muito vantajosos. 

03

Siladas

Geralmente, os anúncios induzem o trabalhador a clicar em um link que leva a vírus ou tentam coletar informações sigilosas por meio de formulários em sites duvidosos. 

04

Vaga falsa

Desconfie da oferta mesmo se uma pessoa de sua confiança a estiver divulgando. Muitas vezes, ela compartilha a vaga sem perceber que a vaga não existe. 

05

Promessas

Não acredite na promessa de vaga garantida. 

06

Pagamentos

A falsa agência vai exigir que a pessoa pague por um curso ou treinamento que a habilitará para suposto cargo e depois some ou deixa de entrar em contato. Uma empresa séria vai entrevistar ou testar os candidatos e não vai cobrar por nenhum tipo de teste. 

07

Pesquise

Faça uma pesquisa antes de se candidatar em sites de emprego. Quando o anúncio leva para um site estranho, que pouco tenha a ver com carreira ou emprego, desconfie. Esse tipo de site pode apenas querer pegar suas informações para montar um banco de dados e vender seus dados a outros estelionatários.

08

Suspeite

Suspeite de salário muito superior à média do mercado e com benefícios muito vantajosos. 

09

Informações pessoais

Nunca forneça informações pessoais ou profissionais, seja por telefone ou Whatsapp, para qualquer pessoa que entre em contato com você. 

10

Procure ajuda

Não assine nada antes de ler e tenha cópia de tudo. Em caso de problemas, procure uma delegacia de polícia ou peça ajuda a um advogado.
Fonte: Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa)

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