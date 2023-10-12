Vale alerta sobre golpe com cobrança por falsa vaga de emprego

01

Tenha cuidado

Fique atento. Com um pouco de cuidado, é possível escapar dessas ciladas.

02

Desconfie

Desconfie de vagas urgentes divulgadas no Whatsapp, Facebook e outras redes sociais e que oferecem um número grande de vagas ou destacarem benefícios muito vantajosos.

03

Siladas

Geralmente, os anúncios induzem o trabalhador a clicar em um link que leva a vírus ou tentam coletar informações sigilosas por meio de formulários em sites duvidosos.

04

Vaga falsa

Desconfie da oferta mesmo se uma pessoa de sua confiança a estiver divulgando. Muitas vezes, ela compartilha a vaga sem perceber que a vaga não existe.

05

Promessas

Não acredite na promessa de vaga garantida.

06

Pagamentos

A falsa agência vai exigir que a pessoa pague por um curso ou treinamento que a habilitará para suposto cargo e depois some ou deixa de entrar em contato. Uma empresa séria vai entrevistar ou testar os candidatos e não vai cobrar por nenhum tipo de teste.

07

Pesquise

Faça uma pesquisa antes de se candidatar em sites de emprego. Quando o anúncio leva para um site estranho, que pouco tenha a ver com carreira ou emprego, desconfie. Esse tipo de site pode apenas querer pegar suas informações para montar um banco de dados e vender seus dados a outros estelionatários.

08

Suspeite

Suspeite de salário muito superior à média do mercado e com benefícios muito vantajosos.

09

Informações pessoais

Nunca forneça informações pessoais ou profissionais, seja por telefone ou Whatsapp, para qualquer pessoa que entre em contato com você.

10

Procure ajuda