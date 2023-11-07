Evento de moda tem 350 vagas de emprego temporário no Sul do ES

Bazar Exagerado acontece na próxima semana Crédito: Divulgação

Um evento de moda vai gerar 350 vagas de emprego temporário em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na próxima semana. As oportunidades estarão disponíveis no Exagerado, que será realizado de 16 a 19 de novembro, no Athenas Hall.

Há postos para cargos de vendedores, auxiliar de produção, caixa e serviços gerais. Os profissionais vão atender os expositores durante o outlet e para a limpeza do local.

Os interessados precisam ter mais de 18 anos, sendo que para vaga de vendedora é preciso ter experiência. Os candidatos devem cadastrar o currículo no site da Alfaiataria de Ideia , responsável pelo evento.

A expectativa é de que a feira receba 25 mil pessoas e movimente mais de R$ 8 milhões. Ao todo, são 60 expositores, distribuídos por mais de 10 segmentos entre modas feminina, masculina e infantil, acessórios, beleza, gastronomia, móveis, eletrodomésticos, casa, mesa e banho.

O organizador da feira, Victor de Castro, ressalta que o evento movimenta a economia gerando não só empregos, e também o turismo interlocal, onde lojistas e público de várias cidades do Estado comparecem.

“A gente chega em Cachoeiro de Itapemirim para incentivar o pequeno negócio e busca fortalecer a indústria capixaba em diferentes segmentos de moda, e ainda contratamos profissionais da própria região”, comenta.

Sobre o Exagerado

Evento: 7ª edição do Exagerado de Cachoeiro de Itapemirim

Data: 16 a 19 de novembro (de quinta a domingo)

Dia 16: Exagerado de Carteirinha, das 18h às 22h, voltado para convidados ou pago: ingresso pelo site meuexagerado.com.br ou presencialmente no dia do evento - no valor integral de R$ 29,99 ou meia-solidária por R$ 14,99 com doação de 1kg de alimento.

De 17 a 19 de novembro: Das 10h às 22h.

Estacionamento: Gratuito