Evento de moda tem 350 vagas de emprego temporário no Sul do ES

Um evento de moda vai gerar 350 vagas de emprego temporário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na próxima semana. As oportunidades estarão disponíveis no Exagerado, que será realizado de 16 a 19 de novembro, no Athenas Hall.
Há postos para cargos de vendedores, auxiliar de produção, caixa e serviços gerais. Os profissionais vão atender os expositores durante o outlet e para a limpeza do local.
Os interessados precisam ter mais de 18 anos, sendo que para vaga de vendedora é preciso ter experiência. Os candidatos devem cadastrar o currículo no site da Alfaiataria de Ideia, responsável pelo evento.
A expectativa é de que a feira receba 25 mil pessoas e movimente mais de R$ 8 milhões. Ao todo, são 60 expositores, distribuídos por mais de 10 segmentos entre modas feminina, masculina e infantil, acessórios, beleza, gastronomia, móveis, eletrodomésticos, casa, mesa e banho.
O organizador da feira, Victor de Castro, ressalta que o evento movimenta a economia gerando não só empregos, e também o turismo interlocal, onde lojistas e público de várias cidades do Estado comparecem.
“A gente chega em Cachoeiro de Itapemirim para incentivar o pequeno negócio e busca fortalecer a indústria capixaba em diferentes segmentos de moda, e ainda contratamos profissionais da própria região”, comenta.
Sobre o Exagerado
Evento: 7ª edição do Exagerado de Cachoeiro de Itapemirim
Data: 16 a 19 de novembro (de quinta a domingo)
Dia 16: Exagerado de Carteirinha, das 18h às 22h, voltado para convidados ou pago: ingresso pelo site meuexagerado.com.br ou presencialmente no dia do evento - no valor integral de R$ 29,99 ou meia-solidária por R$ 14,99 com doação de 1kg de alimento.
De 17 a 19 de novembro: Das 10h às 22h.
Estacionamento: Gratuito
Local: Athenas Hall, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927, BR 482, Safra, Cachoeiro de Itapemirim.