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Processo seletivo

Sebrae abre vagas de emprego com salário de até R$ 7.344 no ES

Interessados podem se inscrever no processo seletivo até 4 de novembro; oferta é destinada a profissionais de níveis médio e superior

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 10:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 out 2023 às 10:07
Sede do Sebrae na Enseada do Suá
Sede do Sebrae na Enseada do Suá Crédito: Sebrae/Divulgação
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais de níveis médio e superior. São seis vagas de emprego na Grande Vitória. A remuneração pode chegar a R$ 7,3 mil.
Além do salário, a instituição oferece assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.
As inscrições podem ser feitas até 4 de novembro, no endereço eletrônico da GD9 Assessoria em Recursos Humanos.  A taxa de participação é de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 70 para as vagas de nível superior.
O candidato que tem o nível médio pode disputar uma das quatro vagas para o posto de assistente I. Também é necessário ter experiência comprovada de no mínimo seis meses em atendimento ao cliente, suporte a usuários de sistemas corporativos, organização de arquivo e documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e controles diversos. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.553,69.
O cargo de analista técnico oferece duas vagas e podem participar os profissionais graduados nos cursos de Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, Marketing ou Design. As remunerações fixas são de R$ 6.158,78 e R$ 7.344,46, respectivamente. É preciso comprovar experiência e cursos relacionados aos cargos.
O processo seletivo contará com cinco etapas, incluindo análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, avaliação de habilidades e entrevista por competências.

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