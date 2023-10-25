Sebrae abre vagas de emprego com salário de até R$ 7.344 no ES

O candidato que tem o nível médio pode disputar uma das quatro vagas para o posto de assistente I. Também é necessário ter experiência comprovada de no mínimo seis meses em atendimento ao cliente, suporte a usuários de sistemas corporativos, organização de arquivo e documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e controles diversos. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.553,69.