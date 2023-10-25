Sebrae abre vagas de emprego com salário de até R$ 7.344 no ES

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo de profissionais de níveis médio e superior. São seis vagas de emprego na Grande Vitória. A remuneração pode chegar a R$ 7,3 mil.
Além do salário, a instituição oferece assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.
As inscrições podem ser feitas até 4 de novembro, no endereço eletrônico da GD9 Assessoria em Recursos Humanos. A taxa de participação é de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 70 para as vagas de nível superior.
O candidato que tem o nível médio pode disputar uma das quatro vagas para o posto de assistente I. Também é necessário ter experiência comprovada de no mínimo seis meses em atendimento ao cliente, suporte a usuários de sistemas corporativos, organização de arquivo e documentos, elaboração de planilhas eletrônicas e controles diversos. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.553,69.
O cargo de analista técnico oferece duas vagas e podem participar os profissionais graduados nos cursos de Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, Marketing ou Design. As remunerações fixas são de R$ 6.158,78 e R$ 7.344,46, respectivamente. É preciso comprovar experiência e cursos relacionados aos cargos.
O processo seletivo contará com cinco etapas, incluindo análise curricular e documental, avaliação de conhecimentos, avaliação de habilidades e entrevista por competências.