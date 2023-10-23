Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carteira assinada

3.173 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Há oportunidades para analista de vendas, camareira, eletricista automotivo, gerente comercial, mecânico de veículo diesel, nutricionista, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 out 2023 às 10:22

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 10:22

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.173 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
Vagas: 307. Há oportunidades para atendente de loja, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de equipamentos de comunicação, montador de móveis de madeira, técnico de refrigeração, entre outras chances. Veja as vagas.
Carteira de trabalho digital.
Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 726, das quais 70 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente delivery, pizzaiolo, auxiliar de cozinha, serralheiro, operador de máquinas, encarregado de obra, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 982. Há oportunidades para ajudante de acabamento de fundição, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, carpinteiro, chaveiro, frentista, mecânico de bicicleta, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 279. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, operador de caixa, servente de obras, torneiro mecânico, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
Vagas: 133. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de estoque, carpinteiro, motorista de caminhão, jardineiro, recuperador de crédito, técnico de equipamentos de informática, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 38. Há oportunidades para auxiliar de viagem (monitor escolar), mecânico de manutenção, recepcionista atendente, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. Veja as vagas. 
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
Vagas: 179. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de asfalto, consultor de vendas, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, babá, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
Vagas: 101. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, eletricista de manutenção industrial, instalador fotovoltaico, maçariqueiro, mecânico em manutenção industrial, promotor de vendas externas, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
Vagas: 194. Há oportunidades para auxiliar de operações logísticas, auxiliar de linha de produção, eletricista de rede, embalador, garçonete, servente de obras, recepcionista, operador de guindaste, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.
Vagas: 166. Há oportunidades para analista de vendas, agente de microcrédito, auxiliar de produção, camareira, eletricista automotivo, gerente comercial, mecânico de veículo diesel, nutricionista, operador de guindaste, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].
Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de corte, costureira, churrasqueiro, entre outras chances. Veja as vagas. 
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 21. Há oportunidades para técnico de segurança do trabalho, técnico de informática, assistente de compras, auxiliar de limpeza, armador, entre outras chances. Veja as vagas. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Multinacional capixaba de cosméticos chega a Viana e gera 120 empregos

Black Friday e Natal: lojas no ES abrem 1.500 vagas de emprego

Vale alerta sobre golpe com cobrança por falsa vaga de emprego

Área do Aeroporto de Vitória terá escola; obra vai criar 400 empregos

Mais de 22 mil vagas abertas em 220 concursos e seleções no país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sine Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados