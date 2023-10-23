3.173 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.173 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (23). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 307. Há oportunidades para atendente de loja, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de equipamentos de comunicação, montador de móveis de madeira, técnico de refrigeração, entre outras chances. 307. Há oportunidades para atendente de loja, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de equipamentos de comunicação, montador de móveis de madeira, técnico de refrigeração, entre outras chances. Veja as vagas.

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 726, das quais 70 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente delivery, pizzaiolo, auxiliar de cozinha, serralheiro, operador de máquinas, encarregado de obra, entre outros postos. 726, das quais 70 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente delivery, pizzaiolo, auxiliar de cozinha, serralheiro, operador de máquinas, encarregado de obra, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 982. Há oportunidades para ajudante de acabamento de fundição, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, carpinteiro, chaveiro, frentista, mecânico de bicicleta, pedreiro, entre outras chances. 982. Há oportunidades para ajudante de acabamento de fundição, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, carpinteiro, chaveiro, frentista, mecânico de bicicleta, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 279. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, operador de caixa, servente de obras, torneiro mecânico, entre outras chances. 279. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, fiscal de loja, operador de caixa, servente de obras, torneiro mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 133. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de estoque, carpinteiro, motorista de caminhão, jardineiro, recuperador de crédito, técnico de equipamentos de informática, entre outras chances. 133. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de estoque, carpinteiro, motorista de caminhão, jardineiro, recuperador de crédito, técnico de equipamentos de informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 38. Há oportunidades para auxiliar de viagem (monitor escolar), mecânico de manutenção, recepcionista atendente, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. 38. Há oportunidades para auxiliar de viagem (monitor escolar), mecânico de manutenção, recepcionista atendente, pedreiro, ajudante de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 179. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de asfalto, consultor de vendas, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, babá, entre outras chances. 179. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de asfalto, consultor de vendas, auxiliar de expedição, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, babá, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 101. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, eletricista de manutenção industrial, instalador fotovoltaico, maçariqueiro, mecânico em manutenção industrial, promotor de vendas externas, entre outras chances. 101. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, eletricista de manutenção industrial, instalador fotovoltaico, maçariqueiro, mecânico em manutenção industrial, promotor de vendas externas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 194. Há oportunidades para auxiliar de operações logísticas, auxiliar de linha de produção, eletricista de rede, embalador, garçonete, servente de obras, recepcionista, operador de guindaste, entre outras chances. 194. Há oportunidades para auxiliar de operações logísticas, auxiliar de linha de produção, eletricista de rede, embalador, garçonete, servente de obras, recepcionista, operador de guindaste, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 166. Há oportunidades para analista de vendas, agente de microcrédito, auxiliar de produção, camareira, eletricista automotivo, gerente comercial, mecânico de veículo diesel, nutricionista, operador de guindaste, entre outras chances. 166. Há oportunidades para analista de vendas, agente de microcrédito, auxiliar de produção, camareira, eletricista automotivo, gerente comercial, mecânico de veículo diesel, nutricionista, operador de guindaste, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de corte, costureira, churrasqueiro, entre outras chances. 47. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de corte, costureira, churrasqueiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.