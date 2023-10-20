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Leonel Ximenes

Multinacional capixaba de cosméticos chega a Viana e gera 120 empregos

Empresa opera no e-commerce, exporta para 53 países e fatura R$ 200 milhões ao ano

Públicado em 

20 out 2023 às 16:08
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Condomínio logístico CLGV, em Viana, onde a Ybera Paris se instalou
Condomínio logístico CLGV, em Viana, onde a Ybera Paris se instalou Crédito: TX Negócios/Divulgação
Com sangue capixaba e um e-commerce que abrange salões de beleza e profissionais em todo o Brasil e no mercado internacional, a Ybera Paris, especializada na fabricação e comercialização de produtos de beleza e cuidados capilares, passa a operar em Viana, no Condomínio CLGV, em um galpão com 4,5 mil metros quadrados de armazenagem. O objetivo da empresa é unificar sua logística, tanto nacional quanto internacional, com produtos saindo do município.
Serão gerados 120 empregos diretos na operação logística e futuramente a empresa pretende levar outros segmentos para Viana, devido aos incentivos fiscais oferecidos pelo município. Sem lojas físicas, a Ybera Paris tem atualmente 700 funcionários e faturamento superior a R$ 200 milhões/ano.

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Exportando para 53 países, a Ybera Paris atua no setor de cosméticos e é conhecida por seus produtos inovadores para cabelos. A companhia desenvolve fórmulas exclusivas e tecnologicamente avançadas para tratamentos capilares, incluindo produtos para alisamento, hidratação, coloração e outros cuidados. É dela também a marca Fashion Gold, vendida no e-commerce no Brasil.
A operação da Ybera envolve pesquisa, desenvolvimento e produção de seus produtos em instalações próprias. É uma empresa 100% capixaba. Há 12 anos iniciou suas atividades em Marechal Floriano e, depois, instalou uma indústria em Guarapari. Ela também opera em Domingos Martins, com a B2C Brasil, e todas estas vão migrar para o espaço em Viana, numa intermediação da TX Negócios.
"Este novo empreendimento vem para reforçar essa dinâmica de expansão e empreendimento econômico para nosso município”, afirma o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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