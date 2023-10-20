Multinacional capixaba de cosméticos chega a Viana e gera 120 empregos

Com sangue capixaba e um e-commerce que abrange salões de beleza e profissionais em todo o Brasil e no mercado internacional, a Ybera Paris, especializada na fabricação e comercialização de produtos de beleza e cuidados capilares, passa a operar em Viana
, no Condomínio CLGV, em um galpão com 4,5 mil metros quadrados de armazenagem. O objetivo da empresa é unificar sua logística, tanto nacional quanto internacional, com produtos saindo do município.
Serão gerados 120 empregos diretos na operação logística e futuramente a empresa pretende levar outros segmentos para Viana, devido aos incentivos fiscais oferecidos pelo município. Sem lojas físicas, a Ybera Paris tem atualmente 700 funcionários e faturamento superior a R$ 200 milhões/ano.
Exportando para 53 países, a Ybera Paris atua no setor de cosméticos e é conhecida por seus produtos inovadores para cabelos. A companhia desenvolve fórmulas exclusivas e tecnologicamente avançadas para tratamentos capilares, incluindo produtos para alisamento, hidratação, coloração e outros cuidados. É dela também a marca Fashion Gold, vendida no e-commerce no Brasil.
A operação da Ybera envolve pesquisa, desenvolvimento e produção de seus produtos em instalações próprias. É uma empresa 100% capixaba. Há 12 anos iniciou suas atividades em Marechal Floriano
e, depois, instalou uma indústria em Guarapari. Ela também opera em Domingos Martins
, com a B2C Brasil, e todas estas vão migrar para o espaço em Viana, numa intermediação da TX Negócios.
"Este novo empreendimento vem para reforçar essa dinâmica de expansão e empreendimento econômico para nosso município”, afirma o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).