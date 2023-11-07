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Vila Velha e Serra

Grupo Carone abre 120 novas vagas de emprego na Grande Vitória

Há postos para açougueiro, padeiro, balconista de perecíveis, pizzaiolo, auxiliar de cozinha, embalador, entre outras chances; veja como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 nov 2023 às 10:03

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 10:03

Supermecados Carone, em Itaparica
Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone
O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem Superatacado, vai contratar 120 novos colaboradores na Grande Vitória. São 50 vagas de emprego em Vila Velha e 70 na Serra. Os interessados devem ficar atentos ao local e horário de apresentação nas unidades onde ocorrem os processos seletivos.
O atendimento ocorre nesta quarta-feira (8). A maioria dos postos não exige experiência. Também há chances para pessoas com deficiência.
Na Serra, os candidatos devem comparecer, das 8h30 às 11h30, na Avenida Porto Seguro, 198, Jardim Carapina, ao lado do Banesfácil e da lotérica. Haverá a distribuição de 50 senhas e o atendimento ocorre por ordem de chegada. 
Os postos são para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, padeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, pizzaiolo, balconista de padaria, balconista de perecíveis, operador de caixa, repositor perecíveis, fiscal de caixa, conferente e ajudante de depósito.
Em Vila Velha, o atendimento será no RH do Carone, as entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (19), das 9 horas às 13h30, no Sempre Tem de Jardim Camburi, localizado na Rua Carlos Gomes Lucas, Jardim Camburi.
Os postos são para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de padaria, auxiliar de logística, ajudante de depósito, balconista de padaria, embalador, operador de caixa, pizzaiolo, auxiliar de pizzaiolo, repositor de mercearia e perecíveis.
A empresa oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e café da tarde, almoço na empresa, auxílio-transporte, convênio farmácia, convênio Carone, descontos em instituições de ensino, autoescolas e empréstimo consignado.

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