Grupo Carone abre 120 novas vagas de emprego na Grande Vitória

Supermecados Carone, em Itaparica Crédito: Divulgação/Carone

O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem Superatacado, vai contratar 120 novos colaboradores na Grande Vitória. São 50 vagas de emprego em Vila Velha e 70 na Serra . Os interessados devem ficar atentos ao local e horário de apresentação nas unidades onde ocorrem os processos seletivos.

O atendimento ocorre nesta quarta-feira (8). A maioria dos postos não exige experiência. Também há chances para pessoas com deficiência.

Na Serra, os candidatos devem comparecer, das 8h30 às 11h30, na Avenida Porto Seguro, 198, Jardim Carapina, ao lado do Banesfácil e da lotérica. Haverá a distribuição de 50 senhas e o atendimento ocorre por ordem de chegada.

Os postos são para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, padeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo, pizzaiolo, balconista de padaria, balconista de perecíveis, operador de caixa, repositor perecíveis, fiscal de caixa, conferente e ajudante de depósito.

Em Vila Velha, o atendimento será no RH do Carone, as entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (19), das 9 horas às 13h30, no Sempre Tem de Jardim Camburi, localizado na Rua Carlos Gomes Lucas, Jardim Camburi.

Os postos são para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de padaria, auxiliar de logística, ajudante de depósito, balconista de padaria, embalador, operador de caixa, pizzaiolo, auxiliar de pizzaiolo, repositor de mercearia e perecíveis.