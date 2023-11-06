Quase 3 mil vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.992 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (06). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha tem 362 vagas de emprego Crédito: Adessandro Reis/Divulgação Prefeitura de Vila Velha

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 362. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar de operação, operador de caixa, vendedor porta a porta, analista de logística, entre outras chances. 362. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar de operação, operador de caixa, vendedor porta a porta, analista de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 481, das quais 43 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico de informática, artífice, camareira, auxiliar de lavanderia, técnico em panificação, recepcionista, encarregado de obras, entre outros postos. 481, das quais 43 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para técnico de informática, artífice, camareira, auxiliar de lavanderia, técnico em panificação, recepcionista, encarregado de obras, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 664. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferro, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de expedição, auxiliar operacional de logística, embalador, operador de caixa, repositor, entre outras chances. 664. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferro, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de expedição, auxiliar operacional de logística, embalador, operador de caixa, repositor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 332. Há oportunidades para açougueiro, armador de ferragens na construção civil, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar mecânico de refrigeração, conservador de vias permanentes (trilhos), entre outras chances. 332. Há oportunidades para açougueiro, armador de ferragens na construção civil, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar mecânico de refrigeração, conservador de vias permanentes (trilhos), entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 158. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, motorista de ônibus, jardineiro, operador de empilhadeira, técnico de equipamentos de informática, vendedor, entre outras chances. 158. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armazenista, motorista de ônibus, jardineiro, operador de empilhadeira, técnico de equipamentos de informática, vendedor, entre outras chances. Vagas em Setades.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 40. Há oportunidades para técnico de manutenção mecânico, motorista de carro e moto, analista de processos, assistente administrativo, entre outros postos. : 40. Há oportunidades para técnico de manutenção mecânico, motorista de carro e moto, analista de processos, assistente administrativo, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 123. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de obras, ajudante de , entre outras chances. 123. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de obras, ajudante de , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 274. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de produção, encanador industrial, montador de estruturas, motorista entregador, soldador MIG, , entre outras chances. 274. Há oportunidades para ajudante florestal, auxiliar de produção, encanador industrial, montador de estruturas, motorista entregador, soldador MIG, , entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 239. Há oportunidades para ajudante de montagem, ajudante de embalagem, auxiliar de linha de produção, eletricista de rede, embalador, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 239. Há oportunidades para ajudante de montagem, ajudante de embalagem, auxiliar de linha de produção, eletricista de rede, embalador, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 211. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de motorista, auxiliar de produção, ajudante de obras, camareira, plataformista, vendedor externo, entre outras chances. 211. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de motorista, auxiliar de produção, ajudante de obras, camareira, plataformista, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 81. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de vidraceiro, costureira, mecânico, pedreiro, serviços gerais, vendedor, entre outras chances. 81. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, auxiliar de vidraceiro, costureira, mecânico, pedreiro, serviços gerais, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.