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Leonel Ximenes

Saneamento básico: R$ 10,3 bilhões e 23 mil empregos em 17 anos no ES

Estudo indica que para cada R$ 1,00 investido no setor, o Espírito Santo deve ter ganhos sociais de R$ 2,5

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

11 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cesan - obras de saneamento
Obras de saneamento na Grande Vitória Crédito: Divulgação
Estudo do Instituto Trata Brasil estima que no período de 2023 a 2040 a universalização do saneamento básico no Espírito Santo pode gerar benefícios de R$ 10,3 bilhões e gerar 23 mil postos de trabalho na economia capixaba.
Os benefícios devem chegar a R$ 24,3 bilhões, sendo R$ 19,1 bilhões de benefícios diretos (renda gerada pelo investimento e pelas atividades de saneamento e impostos sobre consumo e produção recolhidos) e de R$ 5,2 bilhões devido à redução de perdas associadas a fatores externos.
Os custos sociais no período devem somar R$ 14 bilhões aproximadamente. Assim, os benefícios devem exceder os custos em R$ 10,3 bilhões, indicando um balanço social bastante positivo. Essa relação indica que para cada R$ 1,00 investido em saneamento, o Espírito Santo deve ter ganhos sociais de R$ 2,5.

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“Entre 2023 e 2040, o estudo mostra que no Espírito Santo o acesso pleno à água tratada e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto resultará em R$ 10,3 bilhões em benefícios líquidos, algo que não somente trará frutos para a população capixaba no período analisado, como também deixará um futuro promissor para as próximas gerações”, analisa Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil.
"Universalizar o saneamento básico significa a promoção de saúde, de qualidade de vida, educação, aumento da produtividade do trabalho, fomento ao turismo, ou seja, inúmeros ganhos socioeconômicos para uma localidade"
Luana Pretto - Presidente executiva do Instituto Trata Brasil
Dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano base de 2021, apontam que no Espírito Santo cerca de 84,7% dos habitantes têm o acesso à água potável e 60,5% são atendidos com coleta de esgoto.
Enquanto isso, menos da metade do esgoto gerado (44,5%) é tratado – volume que representa o despejo diário de 123 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento no meio ambiente. Ainda sobre os serviços básicos, no Estado 38,8% da água potável produzida nos sistemas de distribuição é perdida antes de chegar nas residências capixabas.

O QUE FAZ O INSTITUTO TRATA BRASIL

O Instituto Trata Brasil (ITB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) que surgiu em 2007 com foco nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país.
"Este estudo demonstra, na prática, que o saneamento básico é um dos principais instrumentos de gestão para reduzir a desigualdade social em nosso país. No Espírito Santo, o acesso à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto recebem atenção e investimentos prioritários"
Munir Abud - Diretor-presidente da Cesan
O ITB produz estudos, pesquisas e projetos sociais visando conscientizar o cidadão do problema e, ao mesmo tempo, pressionar pela solução nos três níveis de governo. A proposta é que todos conheçam a realidade do acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos e busquem avanços mais rápidos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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