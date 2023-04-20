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Leonel Ximenes

As cidades campeãs de perda de água (tem gato na área) na Grande Vitória

Cesan assina contrato de R$ 118,8 milhões para tentar diminuir o prejuízo e melhorar seus índices operacionais

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

20 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Obra em adutora da Cesan: empresa quer reduzir perda nos processos de distribuição de água, além de combater fraudes e reduzir vazamentos nas redes
Obra em adutora da Cesan: empresa quer reduzir perda nos processos de distribuição de água, além de combater fraudes e reduzir vazamentos nas redes Crédito: Cesan
A perda de água por motivos físicos (vazamento, por exemplo) e por irregularidades comerciais (o furto, também conhecido por gato) é um dos maiores desafios do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória.
Por isso, a Cesan fez uma licitação e contratou uma empresa especializada, no valor de R$ 118,8 milhões, que será remunerada de acordo com o seu desempenho na redução de perda de água.
O contrato abrange os municípios de Vitória, Guarapari e Viana e prevê a realização de serviços técnicos de engenharia e comerciais como elaboração de projetos, implantação de redes, combate a furtos de água e serviços de medição remota, entre outros.
Uma outra concorrência está em andamento para Vila Velha, com valor estimado de R$ 87,1 milhões. Para Cariacica e Serra estão previstos investimentos de R$ 150 milhões e a concorrência está em fase de preparação.
A Cesan fez um levantamento para identificar o percentual de perda de água na Grande Vitória. Viana lidera com 59%, seguido por Cariacica com 57%, Guarapari (40%), Serra (38%), Vila Velha (35%) e Vitória  (32%). A meta do contrato firmado é reduzir as perdas de água em 25% em Vitória, 23% em Viana e 32% em Guarapari. Em Cariacica, Serra e Vila Velha a estimativa de redução é de 20%.

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As principais causas de perdas de água nos sistemas de abastecimento são os furtos (os famosos gatos) e vazamentos nas redes. Com o contrato, a Cesan incorpora recomendações da International Water Association (IWA) para projetos de redução de perdas de água.
De acordo com Munir Abud, presidente da Cesan, a redução de perdas se reflete diretamente na eficiência do serviço prestado à população. “Reduzir perdas de água significa que vamos gastar menos para atender mais pessoas, pois a água que se deixa de perder fica disponível para uso e não precisamos aumentar a produção para atender um número maior de pessoas. A redução de perdas também impacta no resultado econômico e financeiro da Companhia e como a Cesan reinveste todo seu lucro na expansão dos serviços de saneamento isso beneficia toda a população nos municípios onde atuamos”, detalha.

COMO SERÁ O CONTRATO DA CESAN

Essa forma de contratação envolve ações integradas para a redução de perdas vinculadas a metas de performance, baseadas em desempenho, com foco na redução dos volumes perdidos e satisfação da população atendida com água.
O pagamento pelos serviços é composto por duas formas de remuneração. Uma variável, que só é liberada se a contratada atingir 50% da meta mensal de redução de perdas. A outra é fixa, calculada após o período de apuração e descontado o valor já pago de remuneração variável. Caso a empresa contratada consiga superar a meta entre 100% e 120%, recebe uma bonificação de até 20% do valor do contrato.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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