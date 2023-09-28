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Leonel Ximenes

Sim, ele existe: o prefeito que conta bueiros no ES

Até agora foi entregue um escoadouro a cada 5,74 dias da atual administração municipal, em média

Públicado em 

28 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bueiro construído na zona rural de Barra de São Francisco
Bueiro construído na zona rural de Barra de São Francisco Crédito: Secom/PMBSF
O dinheiro ficou curto na maioria das prefeituras do Brasil neste ano em função de mudanças na área tributária, principalmente nos municípios menores, mas com criatividade um veterano prefeito capixaba tenta minimizar a escassez de recursos em áreas como o saneamento básico. Abrindo o jogo: o alcaide já entregou quase duas centenas de bueiros em menos de três anos de gestão.
Enivaldo dos Anjos (sem partido), de Barra de São Francisco, já está sendo conhecido como o prefeito que conta bueiros. E ele justifica a quase obsessão e a fama: “Se as pessoas das grandes cidades soubessem a importância que tem esses bueiros para a população do interior, não ficariam rindo da gente. Essas obras, que parecem pequenas, se avolumam e mesmo tendo feito já quase 200, ainda tem muito a fazer. Chega pedido todo dia”, revela.

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Para construir os 174 bueiros que já fez no município de Barra de São Francisco nos 1.000 dias de sua administração, completados nesta quarta-feira (27), Enivaldo, “coroné do Noroeste”, como foi apelidado na Assembleia Legislativa antes de voltar a ser prefeito, conta com a colaboração das “pedreiras” de granito da região, que doam os refugos que sobram dos cortes dos blocos e da laminação de chapas.
Ponte feita com pedras doadas por empresas que exploram granito e mármore em Barra de São Francisco
Ponte feita com pedras doadas por empresas que exploram granito e mármore em Barra de São Francisco Crédito: Secom/PMBSF
É uma maneira que as empresas também encontram de dar destinação social a esse material que sobra na indústria de rochas ornamentais, exploradas no município desde o início dos anos 1990.

O RITMO DE ENTREGA DOS BUEIROS

Economia para o Erário e também para os munícipes. Além de um bueiro “inaugurado” a cada 5,74 dias da administração, em média, Enivaldo também entregou 107 “pontes ecológicas” e 21 muros de contenção, tudo feito com o mesmo material.

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É uma ponte a cada 9,34 dias de comando do veterano político, que voltou a ser prefeito 30 anos depois de ter administrado o município pela primeira vez, intervalo preenchido por quatro mandatos de deputado estadual, uma secretaria de Estado e dez anos de conselheiro do Tribunal de Contas.
Enivaldo dos Anjos em sessão na Assembleia nesta segunda-feira (02)
Enivaldo dos Anjos: "“Se as pessoas das grandes cidades soubessem a importância que tem esses bueiros.." Crédito: Tati Beling
O secretário municipal de Transportes e Estradas, Neto Pimenta, salienta que, se essas pontes fossem feitas pelos produtores rurais, custariam entre R$ 30 mil e R$ 50 mil cada uma. “O prefeito cobra muito isso da gente, de criar condições para que o produtor possa escoar sua produção e movimentar a economia. Tenho certeza de que vamos bater recorde”, aposta o secretário.
Além do custo reduzido, Neto fala da economia do tempo. As pontes de madeira levam de um a dois dias para serem feitas. As de pedras, se forem maiores, levam de quatro a cinco dias. Se a administração do prefeito mantiver o ritmo nos 460 dias finais da administração, vai entregar mais 50 pontes e 80 bueiros.
Enivaldo, não perca a conta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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