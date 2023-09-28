Sim, ele existe: o prefeito que conta bueiros no ES

Bueiro construído na zona rural de Barra de São Francisco Crédito: Secom/PMBSF

O dinheiro ficou curto na maioria das prefeituras do Brasil neste ano em função de mudanças na área tributária , principalmente nos municípios menores, mas com criatividade um veterano prefeito capixaba tenta minimizar a escassez de recursos em áreas como o saneamento básico. Abrindo o jogo: o alcaide já entregou quase duas centenas de bueiros em menos de três anos de gestão.

Enivaldo dos Anjos (sem partido), de Barra de São Francisco , já está sendo conhecido como o prefeito que conta bueiros. E ele justifica a quase obsessão e a fama: “Se as pessoas das grandes cidades soubessem a importância que tem esses bueiros para a população do interior, não ficariam rindo da gente. Essas obras, que parecem pequenas, se avolumam e mesmo tendo feito já quase 200, ainda tem muito a fazer. Chega pedido todo dia”, revela.

Para construir os 174 bueiros que já fez no município de Barra de São Francisco nos 1.000 dias de sua administração, completados nesta quarta-feira (27), Enivaldo, “coroné do Noroeste”, como foi apelidado na Assembleia Legislativa antes de voltar a ser prefeito, conta com a colaboração das “pedreiras” de granito da região, que doam os refugos que sobram dos cortes dos blocos e da laminação de chapas.

Ponte feita com pedras doadas por empresas que exploram granito e mármore em Barra de São Francisco Crédito: Secom/PMBSF

É uma maneira que as empresas também encontram de dar destinação social a esse material que sobra na indústria de rochas ornamentais, exploradas no município desde o início dos anos 1990.

O RITMO DE ENTREGA DOS BUEIROS

Economia para o Erário e também para os munícipes. Além de um bueiro “inaugurado” a cada 5,74 dias da administração, em média, Enivaldo também entregou 107 “pontes ecológicas” e 21 muros de contenção, tudo feito com o mesmo material.

É uma ponte a cada 9,34 dias de comando do veterano político, que voltou a ser prefeito 30 anos depois de ter administrado o município pela primeira vez, intervalo preenchido por quatro mandatos de deputado estadual, uma secretaria de Estado e dez anos de conselheiro do Tribunal de Contas.

Enivaldo dos Anjos: "“Se as pessoas das grandes cidades soubessem a importância que tem esses bueiros.." Crédito: Tati Beling

O secretário municipal de Transportes e Estradas, Neto Pimenta, salienta que, se essas pontes fossem feitas pelos produtores rurais, custariam entre R$ 30 mil e R$ 50 mil cada uma. “O prefeito cobra muito isso da gente, de criar condições para que o produtor possa escoar sua produção e movimentar a economia. Tenho certeza de que vamos bater recorde”, aposta o secretário.

Além do custo reduzido, Neto fala da economia do tempo. As pontes de madeira levam de um a dois dias para serem feitas. As de pedras, se forem maiores, levam de quatro a cinco dias. Se a administração do prefeito mantiver o ritmo nos 460 dias finais da administração, vai entregar mais 50 pontes e 80 bueiros.