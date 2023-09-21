Balneário no ES pode receber o título de “Cidade das Conchas”

Localizada no litoral sul do Estado, Piúma
pode receber o título de “Cidade das Conchas”, proposta apresentada pelo deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos), por meio de um projeto de lei, à Assembleia Legislativa
.
“O artesanato de conchas é uma importante atividade econômica para o município e gera emprego não só para os artesãos, pois existem também os catadores, que são responsáveis por fazer a coleta dos diferentes tipos de conchas nas praias da cidade. Dessa forma, a produção influencia o turismo e a microeconomia da região, além de ser uma relevante expressão cultural em âmbito estadual”, justifica o parlamentar cuja base eleitoral é Colatina
, no noroeste do ES.
Meneguelli lembra que a história do artesanato com conchas em Piúma começou há mais de 50 anos,com a saudosa artesã conhecida como Dona Carmen. “Ela e seu marido foram os pioneiros neste ofício. Hoje, o trabalho de Dona Carmem tem centenas de seguidores e continua encantando os visitantes de Piúma.”
Por se tratar de projeto que trata da concessão de homenagem a uma cidade, o texto tramita conclusivamente pela Comissão de Justiça da Assembleia.