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Leonel Ximenes

Balneário no ES pode receber o título de “Cidade das Conchas”

Artesanato com este material gera empregos, renda e movimenta a economia da região

Públicado em 

21 set 2023 às 17:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O artesanato de conchas de Piúma é famoso em todo o país
O artesanato de conchas de Piúma é famoso em todo o país Crédito: Freepik
Localizada no litoral sul do Estado, Piúma pode receber o título de “Cidade das Conchas”, proposta apresentada pelo deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos), por meio de um projeto de lei, à Assembleia Legislativa.
“O artesanato de conchas é uma importante atividade econômica para o município e gera emprego não só para os artesãos, pois existem também os catadores, que são responsáveis por fazer a coleta dos diferentes tipos de conchas nas praias da cidade. Dessa forma, a produção influencia o turismo e a microeconomia da região, além de ser uma relevante expressão cultural em âmbito estadual”, justifica o parlamentar cuja base eleitoral é Colatina, no noroeste do ES.
Meneguelli lembra que a história do artesanato com conchas em Piúma começou há mais de 50 anos,com a saudosa artesã conhecida como Dona Carmen. “Ela e seu marido foram os pioneiros neste ofício. Hoje, o trabalho de Dona Carmem tem centenas de seguidores e continua encantando os visitantes de Piúma.”
Por se tratar de projeto que trata da concessão de homenagem a uma cidade, o texto tramita conclusivamente pela Comissão de Justiça da Assembleia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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