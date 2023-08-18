Cariacica globalizada: cidade agora recebe visitantes em inglês

Se Paul McCartney
viesse novamente tocar no Espírito Santo, mais precisamente no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
, desta vez iria notar algo diferente em relação ao que viu aqui em 2014. Pelo menos no acesso à cidade, o ex-beatle iria se deparar com uma placa, próximo à Segunda Ponte, com os dizeres "Welcome to Cariacica". Chique.
Não é uma ação isolada. A Prefeitura de Cariacica
informa que as novas placas turísticas começaram a ser instaladas e visam a levar informação para turistas que visitam ou passam pela cidade e contam com tradução para o inglês.
As duas primeiras placas já foram instaladas em um pórtico na descida da Segunda Ponte
, uma com a frase "Bem-vindo a Cariacica", com tradução para o inglês, e a outra placa com a frase "Cariacica-ES / preservar e cuidar", que convida a todos a se envolver no cuidado com a cidade.
Em breve, segundo a prefeitura, serão instaladas mais placas turísticas na divisa com Santa Leopoldina, na ES-080, e na divisa com Viana, na BR-262
. Já em 2024 serão instaladas outras três: na divisa com Vila Velha, na Leste-Oeste, em São Torquato e em Cobilândia.