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Leonel Ximenes

Cariacica globalizada: cidade agora recebe visitantes em inglês

Placas com mensagens de boas-vindas no idioma de Shakespeare estão sendo instaladas nos acessos rodoviários ao município

Públicado em 

18 ago 2023 às 17:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Placa de boas-vindas a Cariacica em português e inglês
Placa de boas-vindas a Cariacica em português e inglês Crédito: Divulgação/PMC
Se Paul McCartney viesse novamente tocar no Espírito Santo, mais precisamente no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, desta vez iria notar algo diferente em relação ao que viu aqui em 2014. Pelo menos no acesso à cidade, o ex-beatle iria se deparar com uma placa, próximo à Segunda Ponte, com os dizeres "Welcome to Cariacica". Chique.
Não é uma ação isolada. A Prefeitura de Cariacica informa que as novas placas turísticas começaram a ser instaladas e visam a levar informação para turistas que visitam ou passam pela cidade e contam com tradução para o inglês.
As duas primeiras placas já foram instaladas em um pórtico na descida da Segunda Ponte, uma com a frase "Bem-vindo a Cariacica", com tradução para o inglês, e a outra placa com a frase "Cariacica-ES / preservar e cuidar", que convida a todos a se envolver no cuidado com a cidade.
Em breve, segundo a prefeitura, serão instaladas mais placas turísticas na divisa com Santa Leopoldina, na ES-080, e na divisa com Viana, na BR-262. Já em 2024 serão instaladas outras três: na divisa com Vila Velha, na Leste-Oeste, em São Torquato e em Cobilândia.
I love Cariacica!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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