Morre o empresário Flávio Salles, vítima de grave acidente no ES
Morreu, nesta quinta-feira (28), o empresário do ramo de eventos Flávio Salles, um dos três feridos no acidente de trânsito que matou o também empresário Hegner Kautsky, de 54 anos, no km 40 da BR-262 em Domingos Martins, no último dia 17. A informação foi confirmada por familiares, que preferiram não se manifestar no momento. Flávio foi responsável por trazer grandes shows ao Espírito Santo, entre eles o do ex-Beatle Paul McCartney, realizado no estádio Kleber Andrade em 2014.
De acordo com o amigo e advogado da vítima, Marco Borges, depois de alguns dias em recuperação, Salles teria entrado em coma no hospital e não resistiu. "Ele era excepcional, querido por todos. Além de um grande empreendedor, que estava cheio de grandes expectativas. Ele havia ido resolver sobre um evento que faria em Pedra Azul. Ele esperava que fosse um primeiro passo para um ano muito bom", iniciou.
"Queria trazer grandes shows, de volume, estava empolgado. Estou abalado e em choque, ele era um grande amigo meu. É uma perda muito grande para o Estado. O sonho dele era alavancar o cenário cultural do Espírito Santo ao circuito dos grandes shows nacionais e internacionais. Era um visionário e um amante da boa música, principalmente dos anos 60, 70 e 80"
Para Edu Henning, membro da banda capixaba internacionalmente reconhecida, o Clube Big Beatles, Flávio deixa escrita uma das páginas mais incríveis da história do show business do Espírito Santo. "Ele foi o responsável, entre outros grandes espetáculos, pela vinda de Paul McCartney ao nosso Estado. E eu serei eternamente grato pela confiança que depositou no meu trabalho quando me entregou a direção geral do show. Flávio Salles deixa uma história incrível. Pêsames para a família e, principalmente, para os filhos que ele amava muito", lamentou.