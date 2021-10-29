Morre o empresário Flávio Salles, vítima de grave acidente no ES

De acordo com o amigo e advogado da vítima, Marco Borges, depois de alguns dias em recuperação, Salles teria entrado em coma no hospital e não resistiu. "Ele era excepcional, querido por todos. Além de um grande empreendedor, que estava cheio de grandes expectativas. Ele havia ido resolver sobre um evento que faria em Pedra Azul. Ele esperava que fosse um primeiro passo para um ano muito bom", iniciou.