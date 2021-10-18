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Domingos Martins

Empresário Flávio Salles é um dos feridos em grave acidente na BR-262

O acidente entre um Passat e uma carreta no km 40 da BR-262, em Domingos Martins, matou o empresário Hegner Kautsky e deixou outras três pessoas feridas
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 out 2021 às 12:16

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:16

Flávio Salles fica ferido em acidente na BR-262
Flávio Salles fica ferido em acidente na BR-262 Crédito: Divulgação/Montagem A Gazeta
O empresário do ramo de eventos Flávio Salles é um dos três feridos no acidente de trânsito que matou o empresário Hegner Kautsky, de 54 anos. A batida foi registrada no km 40 da BR-262 em Domingos Martins, na tarde de domingo (17). 
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu entre uma carreta com três reboques e um Passat, conduzido pelo empresário entre o distrito de Santa Isabel e o portal do Trevo de Campinho. Não há informação sobre a dinâmica do acidente.
No Passat estavam Hegner, Flávio, Lucca Romano e Ennio Modenese. Flávio é conhecido por produzir shows e eventos  no Espírito Santo. Em 2014, ele foi o responsável pela apresentação de Paul McCartney, em Cariacica.
O irmão de Hegner, Ilton Kautsky, disse que o empresário seguia de Domingos Martins com destino à Praia do Canto, em Vitória, onde morava. Ele era casado e tinha dois filhos. Segundo Ilton, o estado de saúde dos feridos é estável.
"A carreta estava subindo vazia e numa curva, parece que a parte de trás escorregou e bateu do lado onde meu irmão estava. A pancada foi toda do lado do volante. O Passat era da minha mãe, estava com meu irmão porque o carro dele deu problema", disse.

CONSELHEIRO

Em uma rede social, Hegner se apresentava como conselheiro da Refrigerantes Coroa, tradicional empresa capixaba dirigida pela família durante muitos anos. Atualmente, ele e um amigo produziam um festival de cerveja previsto para acontecer entre os dias 29 a 31 de outubro em Domingos Martins.
acidente
Acidente entre carro e carreta na BR 262 deixou quatro feridos Crédito: Reprodução/Vídeo Internauta

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