Empresário Flávio Salles é um dos feridos em grave acidente na BR-262

Flávio Salles fica ferido em acidente na BR-262 Crédito: Divulgação/Montagem A Gazeta

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF ), a colisão aconteceu entre uma carreta com três reboques e um Passat, conduzido pelo empresário entre o distrito de Santa Isabel e o portal do Trevo de Campinho. Não há informação sobre a dinâmica do acidente.

No Passat estavam Hegner, Flávio, Lucca Romano e Ennio Modenese. Flávio é conhecido por produzir shows e eventos no Espírito Santo. Em 2014, ele foi o responsável pela apresentação de Paul McCartney, em Cariacica.

O irmão de Hegner, Ilton Kautsky, disse que o empresário seguia de Domingos Martins com destino à Praia do Canto, em Vitória, onde morava. Ele era casado e tinha dois filhos. Segundo Ilton, o estado de saúde dos feridos é estável.

"A carreta estava subindo vazia e numa curva, parece que a parte de trás escorregou e bateu do lado onde meu irmão estava. A pancada foi toda do lado do volante. O Passat era da minha mãe, estava com meu irmão porque o carro dele deu problema", disse.

CONSELHEIRO

Em uma rede social, Hegner se apresentava como conselheiro da Refrigerantes Coroa, tradicional empresa capixaba dirigida pela família durante muitos anos. Atualmente, ele e um amigo produziam um festival de cerveja previsto para acontecer entre os dias 29 a 31 de outubro em Domingos Martins.