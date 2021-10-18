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Morre em acidente no ES o empresário Hegner Kautsky, conselheiro do Grupo Coroa

A vítima, de 54 anos, seguia com um Passat de Domingos Martins para Vitória quando sofreu um acidente na BR 262. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 09:44
O empresário Hegner Kautsky, de 54 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito às 16h deste domingo no km 40 da BR-262, em Domingos Martins. A informação foi confirmada pela família dele na manhã desta segunda-feira (18).
Outros três passageiros do veículo conduzido por Hegner ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Veja os nomes abaixo:
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu entre uma carreta com três reboques e um Passat. Não há informação sobre a dinâmica do acidente.

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O irmão de Hegner, Ilton Kautsky, disse que o empresário seguia de Domingos Martins com destino à Praia do Canto, em Vitória, onde morava. Ele era casado e tinha dois filhos. 
"A carreta estava subindo vazia e numa curva, parece que a parte de trás escorregou e bateu do lado onde meu irmão estava. A pancada foi toda do lado do volante. O Passat era da minha mãe, estava com meu irmão porque o carro dele deu problema", disse.
Em uma rede social, Hegner se apresentava como conselheiro da Refrigerantes Coroa, tradicional empresa capixaba dirigida pela família durante muitos anos. Atualmente, ele e um amigo produziam um festival de cerveja previsto para acontecer entre os dias 29 a 31 de outubro em Domingos Martins. 

EMPRESÁRIO PROMOVIA EVENTO

"Meu avô foi fundador da Refrigerantes Coroa e meu pai tinha a parte dele. A gente tinha participação. Meu irmão não atuava como diretor, tem um grupo de gestão lá.  Ele estava promovendo um evento, mas certeza vai ter que ser cancelado", avalia Ilton.
O velório está previsto para acontecer em uma igreja localizada em Santa Isabel, em Domingos Martins. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família. 
"Meu irmão era uma pessoa muito alegre, amiga e ajudava todo mundo. Estamos todos muito abalados. Nem tenho muito que dizer num momento desse"
Ilton Kautsky - Irmão de Hegner
acidente
Acidente entre carro e carreta na BR 262 deixou quatro feridos Crédito: Reprodução/Vídeo Internauta
O empresário Eden Schwambach lamentou a morte do amigo nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, ele comentou que participou de diversas reuniões com Hegner para discutir a programação do evento do fim do mês. 
"Ainda comentei com ele sobre a BR perigosa devido ao recapeamento. Agora é mais um sonho acabado, e famílias destroçadas pela imprudência alheia", declara.
A secretária de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer, disse que está "profundamente triste" e classificou o acidente como mais "um tragédia na BR-262. Segundo ela, Hegner tinha muitos planos para o município.

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