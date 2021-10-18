Morre em acidente no ES o empresário Hegner Kautsky, conselheiro do Grupo Coroa

O empresário Hegner Kautsky, de 54 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito às 16h deste domingo no km 40 da BR-262, em Domingos Martins. A informação foi confirmada pela família dele na manhã desta segunda-feira (18).
Outros três passageiros do veículo conduzido por Hegner ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Veja os nomes abaixo:
- Lucca Romano Moderese Pereira
- Ennnio Moderese Pereira
- Flávio Figueiredo Salles
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu entre uma carreta com três reboques e um Passat. Não há informação sobre a dinâmica do acidente.
O irmão de Hegner, Ilton Kautsky, disse que o empresário seguia de Domingos Martins com destino à Praia do Canto, em Vitória, onde morava. Ele era casado e tinha dois filhos.
"A carreta estava subindo vazia e numa curva, parece que a parte de trás escorregou e bateu do lado onde meu irmão estava. A pancada foi toda do lado do volante. O Passat era da minha mãe, estava com meu irmão porque o carro dele deu problema", disse.
Em uma rede social, Hegner se apresentava como conselheiro da Refrigerantes Coroa, tradicional empresa capixaba dirigida pela família durante muitos anos. Atualmente, ele e um amigo produziam um festival de cerveja previsto para acontecer entre os dias 29 a 31 de outubro em Domingos Martins.
EMPRESÁRIO PROMOVIA EVENTO
"Meu avô foi fundador da Refrigerantes Coroa e meu pai tinha a parte dele. A gente tinha participação. Meu irmão não atuava como diretor, tem um grupo de gestão lá. Ele estava promovendo um evento, mas certeza vai ter que ser cancelado", avalia Ilton.
O velório está previsto para acontecer em uma igreja localizada em Santa Isabel, em Domingos Martins. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.
"Meu irmão era uma pessoa muito alegre, amiga e ajudava todo mundo. Estamos todos muito abalados. Nem tenho muito que dizer num momento desse"
O empresário Eden Schwambach lamentou a morte do amigo nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, ele comentou que participou de diversas reuniões com Hegner para discutir a programação do evento do fim do mês.
"Ainda comentei com ele sobre a BR perigosa devido ao recapeamento. Agora é mais um sonho acabado, e famílias destroçadas pela imprudência alheia", declara.
A secretária de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer, disse que está "profundamente triste" e classificou o acidente como mais "um tragédia na BR-262. Segundo ela, Hegner tinha muitos planos para o município.