Morre em acidente no ES o empresário Hegner Kautsky, conselheiro do Grupo Coroa

Outros três passageiros do veículo conduzido por Hegner ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Veja os nomes abaixo:

Lucca Romano Moderese Pereira

Ennnio Moderese Pereira

Flávio Figueiredo Salles



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a batida aconteceu entre uma carreta com três reboques e um Passat. Não há informação sobre a dinâmica do acidente.

O irmão de Hegner, Ilton Kautsky, disse que o empresário seguia de Domingos Martins com destino à Praia do Canto, em Vitória , onde morava. Ele era casado e tinha dois filhos.

"A carreta estava subindo vazia e numa curva, parece que a parte de trás escorregou e bateu do lado onde meu irmão estava. A pancada foi toda do lado do volante. O Passat era da minha mãe, estava com meu irmão porque o carro dele deu problema", disse.

Em uma rede social, Hegner se apresentava como conselheiro da Refrigerantes Coroa, tradicional empresa capixaba dirigida pela família durante muitos anos. Atualmente, ele e um amigo produziam um festival de cerveja previsto para acontecer entre os dias 29 a 31 de outubro em Domingos Martins.

EMPRESÁRIO PROMOVIA EVENTO

"Meu avô foi fundador da Refrigerantes Coroa e meu pai tinha a parte dele. A gente tinha participação. Meu irmão não atuava como diretor, tem um grupo de gestão lá. Ele estava promovendo um evento, mas certeza vai ter que ser cancelado", avalia Ilton.

O velório está previsto para acontecer em uma igreja localizada em Santa Isabel, em Domingos Martins. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

"Meu irmão era uma pessoa muito alegre, amiga e ajudava todo mundo. Estamos todos muito abalados. Nem tenho muito que dizer num momento desse" Ilton Kautsky - Irmão de Hegner

Acidente entre carro e carreta na BR 262 deixou quatro feridos Crédito: Reprodução/Vídeo Internauta

O empresário Eden Schwambach lamentou a morte do amigo nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, ele comentou que participou de diversas reuniões com Hegner para discutir a programação do evento do fim do mês.

"Ainda comentei com ele sobre a BR perigosa devido ao recapeamento. Agora é mais um sonho acabado, e famílias destroçadas pela imprudência alheia", declara.