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Parque Residencial Tubarão

Acidente com três veículos deixa vítimas presas às ferragens na Serra

O Corpo de Bombeiros divulgou que duas pessoas ficaram presas às ferragens e equipes da corporação e do Samu foram ao local para realizar o resgate
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 out 2021 às 08:55

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 08:55

Acidente envolveu três veículos na altura do Parque Residencial Tubarão, na Serra
Acidente envolveu três veículos na altura do Parque Residencial Tubarão, na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Um acidente envolvendo três veículos deixou duas vítimas presas às ferragens na altura do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, por volta das 5h40 deste sábado (16). Informações preliminares do Corpo de Bombeiros, divulgadas nas redes sociais da corporação, são de que um ônibus, um caminhão e um carro se envolveram na batida.
O Corpo de Bombeiros divulgou também que equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para realizar o resgate das vítimas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Acidente envolveu três veículos na altura do Parque Residencial Tubarão, na Serra
Acidente envolveu três veículos na altura do Parque Residencial Tubarão, na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal da Serra para obter mais informações sobre o acidente, mas ainda não houve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

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