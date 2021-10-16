Acidente com três veículos deixa vítimas presas às ferragens na Serra

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas vítimas presas às ferragens na altura do bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, por volta das 5h40 deste sábado (16). Informações preliminares do Corpo de Bombeiros, divulgadas nas redes sociais da corporação, são de que um ônibus, um caminhão e um carro se envolveram na batida.
O Corpo de Bombeiros divulgou também que equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para realizar o resgate das vítimas. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal da Serra para obter mais informações sobre o acidente, mas ainda não houve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.