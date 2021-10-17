Acidente entre carro e carreta mata empresário e deixa outras 3 pessoas feridas na BR 262

Um grave acidente no fim da tarde deste domingo (17) matou o empresário Hegner Kautsky, de 54 anos, e deixou três pessoas feridas na BR 262, em Domingos Martins. A colisão envolveu um Passat e uma carreta.
Além de Hegner, estavam no Passat:
- Lucca Romano Moderese Pereira
- Ennnio Moderese Pereira
- Flávio Figueiredo Salles
De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 38, na altura do distrito de Santa Isabel. O trânsito na região chegou a ser interrompido totalmente.
Quatro ambulâncias foram usadas para resgatar as vítimas. Inicialmente, elas foram encaminhadas para unidades de saúde da região e transferidas para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local atendendo a ocorrência e o trânsito segue lento.
Atualização
18/10/2021 - 10:14
Na manhã desta segunda-feira (18), a família de Hegner confirmou que o empresário e três amigos dele estavam no veículo envolvido na batida. Por isso, a matéria foi atualizada.