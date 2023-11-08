Prefeituras do ES abrem cadastro para ambulantes no verão

Com a proximidade do verão — que começa, oficialmente em 22 de dezembro —, muita gente quer aproveitar os dias de sol para ganhar um dinheiro extra. Para isso, entra em cena o trabalho dos ambulantes. De norte a sul do Espírito Santo, prefeituras realizam o credenciamento de interessados em trabalhar em praias e praças das cidades.

Prefeitura da Serra lançou edital de credenciamento para atuação do comércio ambulante no Parque da Cidade durante a programação do Natal Luz no local. Serão disponibilizadas 22 vagas.

Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Os interessados devem dar entrada no requerimento de processo no Protocolo Geral do município, que funciona no térreo da Sede Administrativa do município, na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Centro.

O prazo vai até 13 de novembro, e o atendimento é das 8h às 17h. Também é possível fazer o protocolo eletronicamente pelo site . O chamamento público, para fins de credenciamento, está marcado para o dia 21 de novembro, às 9h, no prédio da prefeitura. O Natal Luz no Parque da Cidade acontece de 30 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

Outra prefeitura que abriu credenciamento é a de Anchieta . Já estão abertas as inscrições para o cadastro, seleção e concessão de licença a empreendedores por meio de um edital de chamamento público para trabalhar no Espaço DiverCidade. As oportunidades são para os segmentos de comercialização de bebidas, alimentos, artigos artesanais e recreação.

A área, com infraestrutura para atividades comerciais, fica localizada em frente ao Centro Administrativo, na Rodovia Edival Petri.

Podem se cadastrar pessoas físicas ou jurídicas moradoras de Anchieta que, efetivamente, exercem as atividades da área. Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente na Sala do Empreendedor de Anchieta, localizada no Pavilhão do Empreendedor, que fica ao lado da prefeitura, até o dia 10 de novembro, das 9h às 16h.

Como funciona em outros municípios

PREFEITURA DE VILA VELHA

Em Vila Velha , a prefeitura informou que os ambulantes do município estão devidamente cadastrados e a duração da licença é de um ano, podendo ser renovada. Para novos cadastros, os interessados devem fazer a solicitação por meio de abertura de Protocolo Geral na sede da prefeitura (formulário padrão de requerimento de ambulante), localizada na Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica. Também é possível fazer essa solicitação pelo site da prefeitura , por meio do Processo Eletrônico.

PREFEITURA DE VITÓRIA

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), o licenciamento para o comércio ambulante no município, que é aquele que fica o ano todo em um mesmo ponto, é feito durante todo o ano, mediante abertura de processo solicitando Alvará de Autorização de Uso - Comércio Ambulante. O processo é aberto no site da prefeitura

Quando há eventos pela cidade, é feita uma organização dos ambulantes por ordem de chegada.

Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Felipe Reis

PREFEITURA DE LINHARES

O credenciamento de ambulantes é feito diretamente com a associação de moradores dos balneários.

PREFEITURA DE MARATAÍZES

A prefeitura vai lançar, em breve, um novo edital para credenciamento. Com a divulgação do documento, os interessados poderão se cadastrar por meio do protocolo da prefeitura, que é on-line . Ainda não há data definida para publicação do edital, mas a previsão é de que saia ainda neste mês.

PREFEITURA DE ARACRUZ