Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parques, feiras e praias

Prefeituras do ES abrem cadastro para ambulantes no verão

Na Serra, o chamamento público é para o cadastramento de interessados em trabalhar no Parque da Cidade durante o Natal Luz
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 nov 2023 às 09:11

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 09:11

Com a proximidade do verão — que começa, oficialmente em 22 de dezembro —, muita gente quer aproveitar os dias de sol para ganhar um dinheiro extra. Para isso, entra em cena o trabalho dos ambulantes. De norte a sul do Espírito Santo, prefeituras realizam o credenciamento de interessados em trabalhar em praias e praças das cidades.
Prefeitura da Serra lançou edital de credenciamento para atuação do comércio ambulante no Parque da Cidade durante a programação do Natal Luz no local. Serão disponibilizadas 22 vagas.
Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra
Inauguração da iluminação no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Os interessados devem dar entrada no requerimento de processo no Protocolo Geral do município, que funciona no térreo da Sede Administrativa do município, na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Centro.
O prazo vai até 13 de novembro, e o atendimento é das 8h às 17h. Também é possível fazer o protocolo eletronicamente pelo site. O chamamento público, para fins de credenciamento, está marcado para o dia 21 de novembro, às 9h, no prédio da prefeitura. O Natal Luz no Parque da Cidade acontece de 30 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.
Outra prefeitura que abriu credenciamento é a de Anchieta. Já estão abertas as inscrições para o cadastro, seleção e concessão de licença a empreendedores por meio de um edital de chamamento público para trabalhar no Espaço DiverCidade. As oportunidades são para os segmentos de comercialização de bebidas, alimentos, artigos artesanais e recreação. 
A área, com infraestrutura para atividades comerciais, fica localizada em frente ao Centro Administrativo, na Rodovia Edival Petri. 
Podem se cadastrar pessoas físicas ou jurídicas moradoras de Anchieta que, efetivamente, exercem as atividades da área. Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente na Sala do Empreendedor de Anchieta, localizada no Pavilhão do Empreendedor, que fica ao lado da prefeitura, até o dia 10 de novembro, das 9h às 16h.

Como funciona em outros municípios

PREFEITURA DE VILA VELHA
Em Vila Velha, a prefeitura informou que os ambulantes do município estão devidamente cadastrados e a duração da licença é de um ano, podendo ser renovada. Para novos cadastros, os interessados devem fazer a solicitação por meio de abertura de Protocolo Geral na sede da prefeitura (formulário padrão de requerimento de ambulante), localizada na Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica. Também é possível fazer essa solicitação pelo site da prefeitura, por meio do Processo Eletrônico. 
PREFEITURA DE VITÓRIA
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), o licenciamento para o comércio ambulante no município, que é aquele que fica o ano todo em um mesmo ponto, é feito durante todo o ano, mediante abertura de processo solicitando Alvará de Autorização de Uso - Comércio Ambulante. O processo é aberto no site da prefeitura
Quando há eventos pela cidade, é feita uma organização dos ambulantes por ordem de chegada.
Pontal do Ipiranga
Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Felipe Reis
PREFEITURA DE LINHARES
O credenciamento de ambulantes é feito diretamente com a associação de moradores dos balneários.
PREFEITURA DE MARATAÍZES
A prefeitura vai lançar, em breve, um novo edital para credenciamento. Com a divulgação do documento, os interessados poderão se cadastrar por meio do protocolo da prefeitura, que é on-line.  Ainda não há data definida para publicação do edital, mas a previsão é de que saia ainda neste mês. 
PREFEITURA DE ARACRUZ
Vai lançar, em breve, um edital de chamamento público para credenciamento de novos ambulantes.

Veja Também

Evento de moda tem 350 vagas de emprego temporário no Sul do ES

Quase 3 mil vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

Black Friday e Natal: lojas no ES abrem 1.500 vagas de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

recadastramento Verão Mercado de trabalho Ambulantes Praias do es Prefeitura da Serra Vendedores Ambulantes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados