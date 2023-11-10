Polícia detona granada encontrada na casa de suspeitos em Colatina

Um dos indivíduos conseguiu fugir por uma escada nos fundos do imóvel, mas uma uma equipe de PMs o esperava na rua de trás. Ele correu com uma arma em mãos, no momento em que havia crianças na rua. Os policiais optaram por não atirar contra ele. O outro suspeito foi pego na tentativa de fugir pela mesma escada e foi levado para a delegacia de Colatina.