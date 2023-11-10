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Polícia detona granada encontrada na casa de suspeitos em Colatina

Esquadrão antibombas foi acionado para a operação. Um dos suspeitos conseguiu fugir passando perto de crianças com uma arma em mãos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 nov 2023 às 11:47

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 11:47

Durante uma ação para deter dois suspeitos de tráfico de drogas em uma casa no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, a Polícia Militar encontrou uma granada na noite de quinta-feira (9). Foi necessário acionar o esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) para fazer a explosão do artefato.
Um dos indivíduos conseguiu fugir por uma escada nos fundos do imóvel, mas uma uma equipe de PMs o esperava na rua de trás. Ele correu com uma arma em mãos, no momento em que havia crianças na rua. Os policiais optaram por não atirar contra ele. O outro suspeito foi pego na tentativa de fugir pela mesma escada e foi levado para a delegacia de Colatina.
A PM encontrou drogas escondidas no interior da residência e também uma submetralhadora e uma pistola municiada, além de munições, rádios comunicadores, balanças de precisão e celulares.

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