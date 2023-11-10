Polícia detona granada encontrada na casa de suspeitos em Colatina

Durante uma ação para deter dois suspeitos de tráfico de drogas em uma casa no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, a Polícia Militar encontrou uma granada na noite de quinta-feira (9). Foi necessário acionar o esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) para fazer a explosão do artefato.
Um dos indivíduos conseguiu fugir por uma escada nos fundos do imóvel, mas uma uma equipe de PMs o esperava na rua de trás. Ele correu com uma arma em mãos, no momento em que havia crianças na rua. Os policiais optaram por não atirar contra ele. O outro suspeito foi pego na tentativa de fugir pela mesma escada e foi levado para a delegacia de Colatina.
A PM encontrou drogas escondidas no interior da residência e também uma submetralhadora e uma pistola municiada, além de munições, rádios comunicadores, balanças de precisão e celulares.