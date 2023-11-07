Incêndio atinge livraria ao lado da Catedral de Colatina

Somente a loja e a sobreloja foram atingidos, enquanto os andares superiores não foram danificados. O proprietário da livraria solicitou perícia e o prazo estipulado para o resultado é de 20 dias, podendo ser prorrogado. A suspeita é que o fogo tenha começado no aparelho de ar-condicionado.

Em entrevista para a reportagem de A Gazeta, uma testemunha contou que o fogo foi controlado rapidamente. “O incêndio começou por volta das 7h20 e quando era umas 7h40 os bombeiros já estavam no local. Informações que circulavam no local dão conta de que uma funcionária chegou no estabelecimento e, quando foi ligar o ar-condicionado, sentiu um cheiro de queimado. Pouco tempo depois, as chamas começaram. Ela não se feriu”, disse Francielli Natal.