Moradores se mobilizam para conter incêndio em Colatina; veja o vídeo

Um incêndio em uma área de vegetação assustou moradores do bairro Vista Linda, em Colatina, no Noroeste do Estado, no final da manhã desta segunda-feira (13). Em vídeos divulgados em uma rede social, é possível observar que um morador tenta conter as chamas, que se aproximavam de algumas residências, com um balde de água. Em outro registro, outra moradora se desespera ao ver a fumaça adentrando a varanda da casa.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar de Colatina informou que os militares foram ao local para conter as chamas e que nenhuma residência foi atingida pelo fogo. Por volta das 18h30, a corporação disse que o incêndio já havia sido controlado. Ainda não há detalhes de como as chamas teriam começado.