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Combate às chamas

Incêndio atinge mata próxima ao Aeroporto de Vitória; veja vídeo

Fogo começou no início da tarde desta quarta-feira (15) e persistiu até o início da noite em um ponto perto da Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 nov 2023 às 15:44

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 15:44

Um incêndio atingiu a mata ao lado do Aeroporto de Vitória na tarde desta quarta-feira (15). Segundo moradores da região, a fumaça começou por volta de 12h50 em um ponto perto da Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital, mas se alastrou rapidamente devido ao vento. O fogo permaneceu na área pelo menos até o início da noite. Ainda não se sabe a causa. 
Apesar da quantidade de fumaça gerada pelo fogo, a assessoria do aeroporto informou que as operações do local não foram afetadas e que chamou o Corpo de Bombeiros por volta de 13h45, quando o incêndio foi visto.
O Corpo de Bombeiros esteve no local para combater as chamas. A corporação informou que foi acionada, por volta das 13h30, para ocorrência de incêndio em vegetação na área do Aeroporto de Vitória. Segundo eles, equipes foram encaminhadas ao local e a ocorrência ainda estava em andamento.
Fogo na área do aeroporto continuou durante a noite de quarta
Fogo na área do aeroporto continuou durante a noite de quarta Crédito: Gabriela Ribeti
De acordo com Lucas Fasolo, advogado que mora em frente à região onde ocorre o incêndio, já aconteceram outras quatro ocorrências do mesmo tipo: uma em setembro, outra em agosto e duas em março. "Não sei se é por causa do calor ou se alguém deixa cair algo como cigarro, mas está se tornando frequente. Tem até uma parte seca ali no local onde aconteceu o incêndio da última vez (setembro)", comentou.

Incêndio perto do Aeroporto de Vitória

COMBATE SEGUE NESTA QUINTA (16)

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o combate ao incêndio na região segue na manhã desta quinta-feira (16). O fogo está confinado no centro da área, em local isolado e sem risco de propagação, de acordo com a corporação.

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