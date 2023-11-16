Onda de calor afeta abastecimento de água em cidades do ES, alerta Cesan

Devido à onda de calor que tem atingido o Espírito Santo nos últimos dias, a Companhia Espírito Santense de Saneamento afirma que os rios onde a empresa faz captação para abastecer a população tiveram o nível de água reduzido e alerta que a situação afeta o abastecimento de água dos 53 municípios atendidos pela Cesan.
Para casos emergenciais, o abastecimento de água do município será feito por caminhões-pipa. A companhia informou que está à disposição e pode ser acionado pelo telefone 115, 0800 095 2305 (exclusivo para Aracruz) ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. A Cesan ressalta que é importante economizar água e praticar o reuso durante esse período.
Demandada pela reportagem, a Cesan frisou que ainda não há risco de desabastecimento no Espírito Santo, mas que há alguns municípios em maior estado de atenção, como Pinheiros, Montanha, Nova Venécia, Conceição do Castelo e Ponto Belo.
Municípios com abastecimento de água afetado:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cariacica
- Castelo
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Irupi
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória