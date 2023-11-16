Onda de calor afeta abastecimento de água em cidades do ES, alerta Cesan

Para casos emergenciais, o abastecimento de água do município será feito por caminhões-pipa. A companhia informou que está à disposição e pode ser acionado pelo telefone 115, 0800 095 2305 (exclusivo para Aracruz) ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. A Cesan ressalta que é importante economizar água e praticar o reuso durante esse período.