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Bebedouro e hidratação

Onda de Calor: MPES quer água e refrigeração a moradores de rua no ES

Órgão pede que as cidades capixabas elaborem um plano de trabalho emergencial durante o período de temperaturas mais altas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 nov 2023 às 08:27

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 08:27

Data: 20/12/2019 - ES - Vitória - Vendedora de água na Enseada do Suá. Dia de calor na Grande Vitória - Editoria: CIdades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Vendedora de água na Enseada do Suá em dia de calor na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Em meio à onda de calor que atinge o Espírito Santo e os impactos para a saúde humana, o Ministério Público Estadual (MPES) está recomendando que as cidades capixabas elaborem um plano de trabalho emergencial e atendam pessoas em situação de rua durante o período de temperaturas mais altas.
O objetivo da ação é garantir, de modo ágil, o acesso mínimo a espaços que permitam o conforto térmico, com apoio à hidratação, com pontos de distribuição de água e instalação de bebedouros; higienização, com banheiros públicos; espaços de ventilação e refrigeração; ampliação dos serviços de atendimento existentes, com as devidas adequações e disponibilização de alimentação.

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O MPES também recomenda a ampliação da capacidade de atendimento à população em situação de rua e a atuação em conjunto com os serviços de consultório na rua, onde houver. Pede ainda que as secretarias municipais de saúde façam o encaminhamento e a garantia de atendimento universal e integral a esse público.
A iniciativa é das promotoras e promotores de Justiça dos municípios, a partir de orientação do Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (CACO) do MPES. 

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Linhares distribui copos de água 

Na última quarta-feira (14), a Prefeitura de Linhares, no Norte do Estado, anunciou a distribuição de mil copos de água para a população em situação de rua. A ação é para amenizar o desconforto da onda de calor que também atinge a cidade. 
Além da oferta de água, as equipes de assistência social vão orientar sobre cuidados e acesso à água potável, banho, higienização, alimentação, além de cuidados com a saúde durante as altas temperaturas.
Além da distribuição da água, que é uma medida emergencial, o município conta com sete Centros de Referência e Assistência Social do Município (CRAS) e a Casa de Acolhida, dedicados às pessoas em situação de rua.

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