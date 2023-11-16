Onda de Calor: MPES quer água e refrigeração a moradores de rua no ES

Vendedora de água na Enseada do Suá em dia de calor na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em meio à onda de calor que atinge o Espírito Santo e os impactos para a saúde humana, o Ministério Público Estadual (MPES) está recomendando que as cidades capixabas elaborem um plano de trabalho emergencial e atendam pessoas em situação de rua durante o período de temperaturas mais altas.

O objetivo da ação é garantir, de modo ágil, o acesso mínimo a espaços que permitam o conforto térmico, com apoio à hidratação, com pontos de distribuição de água e instalação de bebedouros; higienização, com banheiros públicos; espaços de ventilação e refrigeração; ampliação dos serviços de atendimento existentes, com as devidas adequações e disponibilização de alimentação.

O MPES também recomenda a ampliação da capacidade de atendimento à população em situação de rua e a atuação em conjunto com os serviços de consultório na rua, onde houver. Pede ainda que as secretarias municipais de saúde façam o encaminhamento e a garantia de atendimento universal e integral a esse público.

A iniciativa é das promotoras e promotores de Justiça dos municípios, a partir de orientação do Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (CACO) do MPES.

Linhares distribui copos de água

Além da oferta de água, as equipes de assistência social vão orientar sobre cuidados e acesso à água potável, banho, higienização, alimentação, além de cuidados com a saúde durante as altas temperaturas.