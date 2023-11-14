Onda de calor: Transcol só terá frota total com ar-condicionado em 2030

Um dos modelos de ônibus do Sistema Transcol que conta com ar-condicionado Crédito: Ricardo Medeiros

TV Gazeta registrou o sufoco de quem usa os ônibus do Os capixabas têm sentido os efeitos da onda de calor que atinge o Espírito Santo desde a última semana, principalmente aqueles que dependem do transporte público. Na segunda-feira (13), aregistrou o sufoco de quem usa os ônibus do Sistema Transcol na Grande Vitória , muitos ainda sem ar-condicionado. Mas afinal, quando a frota estará totalmente refrigerada? Segundo o governo do Estado, somente em 2030.

“No ônibus sem ar-condicionado o calor é muito constante e, muitas vezes, no horário de pico, quando vem lotado, atrapalha muito as pessoas que têm que ir trabalhar dentro do escritório ou em outro lugar, chegam todas suadas”, relatou um passageiro ao repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta.

Ao ser questionado se conseguia pegar ônibus com ar-condicionado, a resposta do passageiro foi negativa. “Se a gente tentar, chega mais tarde no trabalho”, prosseguiu. A mesma percepção foi relatada por outra passageira. “É muito difícil, é a minoria”, contou.

43,75% É o percentual de ônibus do Transcol com ar-condicionadoE ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) em busca de informações a respeito do número de ônibus com ar-condicionado. Em nota, a pasta informou que o Sistema Transcol conta com 1,6 mil veículos, com cerca de 700 com ar-condicionado circulando normalmente, o equivalente a 43,75% da frota.