Calorão segue no ES até a próxima 2ª feira e fim de semana vai dar praia

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um boletim meteorológico prevendo que a onda de calor que atinge o Estado continue até a próxima semana. O documento publicado na segunda-feira (13) informa ainda que, segundo as últimas previsões do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres, não deve chover nos próximos sete dias no território capixaba.
Na Região Sul, o calorão segue até o dia 18, pelo menos. No Norte, pode persistir até o dia 20. A previsão da Defesa Civil aumenta a quantidade de dias de prevalência do calor no território capixaba, uma vez que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) previa que o fenômeno duraria até sexta-feira (17).