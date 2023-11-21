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Agredida pelo marido

Guarda se comunica com mulher por Libras e descobre agressão em Vila Velha

Agentes da Guarda Municipal foram abordados pela vítima na Avenida Jeronimo Monteiro, no bairro Cavalieri, na tarde desta segunda-feira (20)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

21 nov 2023 às 10:16

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 10:16

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Guarda se comunica com mulher por libras e descobre agressão em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 30 anos foi preso após agredir a companheira, com deficiência auditiva, no bairro Cavalieri, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (20). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima teria pedido ajuda a Guarda Municipal, que realizava o patrulhamento na Avenida Jerônimo Monteiro.
Inicialmente a vítima teve dificuldade de informar sobre o ocorrido à Guarda Municipal por ter deficiência auditiva e, consequentemente, também na fala. Um dos agentes, que tinha conhecimento básico na Língua Brasileira de Sinais (Libras), conseguiu se comunicar com ela. Ao profissional, a mulher contou ter sido agredida pelo marido em sua residência. Ela apresentava marcas avermelhadas no pescoço e no rosto.
Após ouvirem a mulher, os agentes da Guarda Municipal, foram, com ela, até a casa onde as agressões teriam acontecido. No local, eles encontraram o companheiro da mulher, que também é surdo. O suspeito teria informado, usando linguagem de Libras, que a mulher também havia o agredido na boca.
Ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada da Mulher. A Polícia Civil disse que o suspeito, de 30 anos, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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