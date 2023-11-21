Guarda se comunica com mulher por libras e descobre agressão em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 30 anos foi preso após agredir a companheira, com deficiência auditiva, no bairro Cavalieri, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (20). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima teria pedido ajuda a Guarda Municipal, que realizava o patrulhamento na Avenida Jerônimo Monteiro.

Inicialmente a vítima teve dificuldade de informar sobre o ocorrido à Guarda Municipal por ter deficiência auditiva e, consequentemente, também na fala. Um dos agentes, que tinha conhecimento básico na Língua Brasileira de Sinais (Libras), conseguiu se comunicar com ela. Ao profissional, a mulher contou ter sido agredida pelo marido em sua residência. Ela apresentava marcas avermelhadas no pescoço e no rosto.

Após ouvirem a mulher, os agentes da Guarda Municipal, foram, com ela, até a casa onde as agressões teriam acontecido. No local, eles encontraram o companheiro da mulher, que também é surdo. O suspeito teria informado, usando linguagem de Libras, que a mulher também havia o agredido na boca.