Área da Prainha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

As obras planejadas pela Prefeitura de Vila Velha para revitalizar a Prainha sofreram embargo nesta sexta-feira (26) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com ordem de serviço autorizada desde o mês passado, as obras já tinham começado, inclusive com registro de movimentação de caminhões na área do sítio histórico. Nos planos da prefeitura, estava a criação de uma área exclusiva para grandes eventos, como shows e apresentações culturais.

No documento de embargo do Iphan consta que o projeto de readequação em curso do Parque da Prainha foi impedido porque é uma obra no entorno do bem tombado Convento da Penha e não tinha autorização prévia do instituto.

Caminhões e máquinas na área do Parque da Prainha Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Iphan embarga obra da Prefeitura de Vila Velha no Parque da Prainha

Morador da Prainha, Julio Cesar Valadares Brahim conta que, na tarde desta sexta-feira (26), visualizou os carros do Iphan próximo à obra e foi até o local para saber o que estava acontecendo. Segundo ele, a engenheira responsável pela obra não quis assinar o documento do embargo. O morador relata ainda que as servidoras do Iphan alegaram, no momento do embargo, que o órgão tinha 45 dias para analisar a proposta da prefeitura, período que não tinha vencido. Por isso, ainda não há licença para para a obra.

"Vou protocolar na segunda-feira um ofício ao Ministério Público do Espírito Santo e na promotoria de meio ambiente, solicitando mais uma vez uma reunião do município com a comunidade para discutir um projeto para a Prainha que atenda a todos", afirma Julio Cesar.

Na ideia da prefeitura para o espaço, estava prevista a construção de área exclusiva para grandes eventos, como shows e apresentações culturais, pista de caminhada e corrida, parquinho das crianças, área gastronômica, fonte interativa de águas dançantes, academia, ampla área de piquenique e circulação, além de banheiros de alvenaria.

Por sediar eventos da cidade, a reforma vai abranger ampla área de food e beer trucks — caminhões de comida e cerveja —, compondo o espaço para alimentação, infraestrutura para motorhome, parquinho infantil, academia popular e plataforma multi estação, espaço pet cercado, grandes áreas gramadas para a realização de piqueniques.

Mas o desejo da comunidade tende mais para um projeto que foi apresentado por estudantes da Ufes , que prevê uma revitalização de todo o sítio histórico e não só do Parque da Prainha. Na proposta, da universidade, há espaços dedicados à prática esportiva, criação de uma rua compartilhada no entorno da Igreja do Rosário com espaço de convivência, circuito gastronômico, jardim sensorial, mirante, áreas de valorização do comércio local e colônia de pescadores e a até a volta de um bonde para circular internamente pelo sítio histórico (confira abaixo).

Projeto para Prainha por estudantes da Ufes

A prefeitura foi procurada para comentar a decisão do Iphan, mas informou que as obras continuam. "A prefeitura não foi notificada pelo Iphan", disse a administração, por meio de nota.