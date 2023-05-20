Projeto da Ufes prevê até bonde para renovar Prainha; prefeitura mira eventos

Projeto de urbanização da Prainha elaborado por estudantes da Ufes Crédito: Reprodução

Espaços dedicados à prática esportiva, criação de uma rua compartilhada no entorno da Igreja do Rosário com espaço de convivência, circuito gastronômico, jardim sensorial, mirante, áreas de valorização do comércio local e colônia de pescadores e a até a volta de um bonde para circular internamente pelo sítio histórico.

Essa é a Prainha que foi idealizada por um grupo de alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . Entretanto, a prefeitura já tem outros planos para a área, com obra inclusive com ordem de serviço autorizada, com área exclusiva para grandes eventos, como shows e apresentações culturais.

Para a prefeitura, a revitalização do sítio histórico está se arrastando há décadas com "projetos mirabolantes". O projeto em curso é considerado pela administração factível e funcional e visa a preparar a área para eventos culturais e lazer, com previsão de ficar pronta no início de 2024 (saiba mais abaixo).

Segundo a professora orientadora do trabalho, Luciene Pessoti de Souza, o plano de reabilitação da Prainha é baseado em seis pilares: mobilidade urbana, tipologia arquitetônica, uso do solo, morfologia urbana, sistema de espaços livres e patrimônio ambiental urbano. Ela afirma que o projeto realizado pelos estudantes nem sequer foi aceito para ser apresentado para a prefeitura.

A ideia proposta pelos alunos não engloba apenas a área do Parque da Prainha , mas sim toda a região do sítio histórico, dando destaque ao entorno da Igreja do Rosário . O projeto prevê a construção de uma rua compartilhada com muitos espaços de vivência no entorno, restauração de fachadas históricas e também uma mudança na mobilidade do bairro, reduzindo a velocidade dos carros, dando ênfase ao caminhar, uso de bicicleta e também ao retorno do bonde fazendo um transporte interno no sítio histórico.

Para elaborar a proposta para a Prainha, os estudantes da Ufes ouviram moradores e comerciantes da região, e o resultado final foi bem recebido pela Associação de Moradores do Centro de Vila Velha, onde fica a Prainha. Também houve audiência pública em março para apresentar o plano, mas a prefeitura não quis conhecer a proposta.

De acordo com a professora Luciene, a Ufes, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-ES) e a Associação de Moradores tentaram apresentar o projeto para a administração municipal, mas não foram recebidos pela prefeitura. Por sua vez, a administração municipal afirmou que houve reuniões com representantes da Prainha.

Depois dessa primeira fase, o trabalho vai continuar com um projeto de extensão que deve durar mais um ano. "Os alunos vão continuar detalhando os projetos com a comunidade e vamos fazer uma entrega no final", afirma a professora.

"A ideia do projeto é ter uma rua compartilhada em todo entorno da Igreja do Rosário, integrando a praça com o parque, recuperando a relação da igreja com o mar e sendo um espaço de convivência" Luciene Pessoti - Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Ufes e especialista em Restauração e Conservação de Monumentos e Sítios Históricos

A presidente da Associação de Moradores do Centro de Vila Velha, Maíra Sassi, disse que há dois anos a comunidade quer que algo seja feito no local para fomentar o turismo. Ela diz que a proposta da prefeitura nunca foi discutida com a comunidade e que só souberam dos planos pelo que foi divulgado em redes sociais. Ela ressalta que os moradores da região não querem que a Prainha seja um espaço para grandes shows, visto que traz transtornos para quem mora no local.

"A proposta da Ufes foi discutida com a comunidade e tem muito a ver com o que queremos, que é modernidade, mas sem perder a civilidade e o caráter de sítio histórico. E também fomenta o comércio sustentável, turismo, artesanato, lixo zero e acaba virando atrativo. Mesmo assim, poderiam acontecer alguns shows", destaca Maíra.

Até bonde está previsto na ideia de estudantes para a Prainha Crédito: Reprodução

O que tem no projeto?

Museu a céu aberto

Centro de educação ambiental e patrimonial

Circuito gastronômico

Pista de skate

Quadra de futebol

Quadra de vôlei

Playground

Centro de apoio ao motorhome

Estacionamento

Centro de eventos

Cinema projetado

Entreposto de pescados

Associação de Pescadores de Vila Velha

Peixaria

Jardim Sensorial

Centro de apoio ao turista com artesanato local

Mirante

Bondinho com rota interna e circular

Projeto para Prainha por estudantes da Ufes

Prefeitura vai fazer obra de R$ 8 milhões

Na ideia da prefeitura para o espaço, está prevista a construção de área exclusiva para grandes eventos, como shows e apresentações culturais, pista de caminhada e corrida, parquinho das crianças, área gastronômica, fonte interativa de águas dançantes, academia, ampla área de piquenique e circulação, além de banheiros de alvenaria.

Por sediar eventos da cidade, a reforma vai abranger ampla área de food e beer trucks — caminhões de comida e cerveja —, compondo o espaço para alimentação, infraestrutura para motorhome, parquinho infantil, academia popular e plataforma multi estação, espaço pet cercado, grandes áreas gramadas para a realização de piqueniques.

A prefeitura foi questionada, mais de uma vez, sobre os motivos de não ter recebido as entidades para conhecer a proposta de revitalização da área elaborada por estudantes da Ufes, junto à comunidade. E respondeu da seguinte forma: "Há décadas a revitalização da Prainha está se arrastando por projetos mirabolantes, com altíssimos custos, não funcionais".

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha reitera que as obras que já estão em execução são de um projeto factível e funcional, com orçamento em caixa. Acrescenta ainda que a reforma atende diversos segmentos e foi debatida com a comunidade durante dois anos de gestão, em que várias sugestões foram contempladas e aprovadas por moradores e pelo Conselho de Patrimônio Municipal.

Projeto para a Prainha elaborado pela Prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução

IAB é contra proposta da prefeitura

Para o Instituto de Arquitetos do Brasil do Espírito Santo (IAB-ES), o projeto proposto pela prefeitura não dialoga com o território e com a paisagem histórica. O IAB-ES afirma que o principal uso proposto é voltado para shows, sem considerar o impacto na vida cotidiana dos moradores. "Trata-se de uma 'arena de shows a céu aberto'. Há poucos espaços para prática de esportes, lazer contemplativo, lazer para diferentes grupos sociais e idades, pouca integração de modais", diz a nota do IAB.

A entidade também criticou o fato de a prefeitura não ter feito um amplo debate sobre o uso e as funções a serem implementados na Prainha. e por ter desconsiderado seus impactos no sítio histórico e seus bens culturais, ambientais e paisagísticos.