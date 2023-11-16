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Tradição

Saiba qual é a data certa para montar a árvore de Natal em 2023

Seguindo a tradição cristã, a estrutura deve ser montada a partir do primeiro domingo do Advento. Mas quando é isso? Confira e programe-se
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2023 às 07:48

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 07:48

O fim de ano se aproxima e aumenta a expectativa pela chegada do Natal e as etapas em torno dessa tradição cristã, com casas e ruas sendo enfeitadas em clima natalino. Mas existe dia certo para montar a árvore e o presépio de Natal? A resposta é sim.
árvore de natal do lado direito e luzes desfocadas do lado esquerdo
Neste ano, a data para a montagem da árvore de Natal  cai no dia 3 de dezembro Crédito: Freepik
A árvore de Natal representa a vida, sendo o pinheiro escolhido porque, mesmo durante o inverno rigoroso no Hemisfério Norte, se mantém verde e não perde a folhagem. Já os enfeites representam as qualidades ao Advento – tempo de preparação para o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos –, como a paz, bondade, compreensão, prosperidade e o amor.
No Brasil, segundo a tradição cristã, a árvore de Natal deve ser montada quatro semanas antes da data festiva, no chamado primeiro domingo do Advento. Desta forma, em 2023, a data cai no dia 3 de dezembro.
Já o dia certo para desmontar a árvore é o que marca o fim das festividades na Igreja Católica, no Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro. Como diz a religião, foi nessa data que os Três Reis Magos entregaram seus respectivos presentes ao pequeno Jesus.

E o presépio?

Além de árvores, guirlandas, meias, gorros de Papai Noel e demais enfeites natalinos, muitas famílias também têm o costume de montar um presépio em casa. A palavra Presépio vem do latim “Praesaepe”, que significa curral. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus marcada pela simplicidade e fragilidade de uma criança.
Também existe uma data certa para a montagem do presépio, o terceiro domingo do Advento, que neste ano cai em 17 de dezembro, dia marcado pelo aviso do anjo Gabriel sobre a chegada de Jesus para Maria.
O presépio deve conter os animais, simbolizando a natureza em serviço de Deus; os pastores, os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, depois de José e Maria; o anjo, como mensageiro de Deus; a estrela, que guiou os Reis Magos.
Além disso, é preciso ter os Três Reis Magos, que representam a ciência, junto aos presentes: o ouro, incenso e mirra. E por fim, José, Maria e Jesus.

Tradições

Cada país tem suas tradições, e não é diferente com relação à montagem da árvore de Natal. Nos Estados Unidos, a montagem é feita no Dia de Ação de Graças, feriado celebrado sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro.
Em Portugal e na Itália, o 8 de dezembro é o dia oficial para o início da decoração de Natal, data em que se comemora o Dia da Imaculada Conceição. Já nas terras da Rainha, como Reino Unido e Austrália, a árvore é montada entre 22 e 24 de dezembro. Sendo que colocar a árvore com muita antecedência é visto como má sorte.

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