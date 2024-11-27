ES cria 4.296 vagas de emprego em outubro, com destaque para comércio e indústria

Comércio na Av. Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Com maior volume de contratações no comércio e na indústria, o Espírito Santo apresentou saldo positivo de 4.296 postos de trabalho com carteira assinada no mês de outubro. O resultado veio de 48.747 admissões e 44.451 desligamentos no mês, saldo um pouco menor do que o apresentado em setembro, que foi de 5.635 novas vagas no mês . Ao longo dos dez primeiros meses do ano, o Estado contabilizou um total de 916.113 trabalhadores ativos com carteira assinada.

O comércio foi o setor com o maior número de contratações do saldo: 1.851. Desse total, 1.046 vagas foram originadas do comércio varejista. Logo depois na lista está a indústria, com 1.484 novas vagas abertas, principalmente na indústria de transformação.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged de outubro, divulgado nesta quarta-feira (27) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Sobre a queda na criação de empregos formais de outubro com relação a setembro, o ministro atribui o resultado ao período do ano. "O final do ano sempre tem uma adequação", pontuou o ministro, ao reforçar que essa tendência já era esperada para o mês analisado.

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Os dois setores superaram a área de serviços (1.193), que tinha ficado na primeira colocação no mês anterior e com contratações que representaram 60% das novas vagas. A agropecuária e construção registraram números negativos, com menos 167 postos de trabalho no campo e redução de 67 vagas em obras.

Os dados do Ministério do Trabalho também mostram que as mulheres lideraram as contratações. Elas representaram 2.404 contratações e os homens 1.892. Em relação à idade, a maior parte (2.073) corresponde à faixa etária de 18 a 24 anos, seguida do grupo de até 17 anos (607). O salário médio de contratação no Espírito Santo em outubro foi de R$ 1.980,92.



No país

O País teve um saldo positivo de 132.714 postos de trabalho com carteira assinada em outubro, resultante de 2.222.962 admissões e 2.090.248 desligamentos no mês. No acumulado do ano, o saldo chegou a 2.117.473 empregos, positivo nos cinco grandes agrupamentos econômicos e em todos os estados.

No mês de outubro, três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos, com destaque para o setor de serviços, que apresentou um saldo de +71.217 postos formais de trabalho (+0,31%).