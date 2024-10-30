Serviços e comércio puxam alta nos empregos e ES cria 5.635 vagas em setembro

Setor do comércio abriu 1.381 novos postos de trabalho no mês de setembro Crédito: Ricardo Medeiros

Com destaque para o volume de contratações nos setores de serviços e comércio, o Espírito Santo criou 5.635 novos postos de trabalho em setembro, resultado de 46.307 contratações e 40.672 desligamentos. Ao longo dos nove primeiros meses do ano, o Estado contabilizou um total de 911.731 trabalhadores ativos com carteira assinada.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira (30). O setor de serviços criou 3.349 novos postos, o que corresponde a quase 60% do total das novas vagas.

Dentro do setor de serviços, a área que mais contratou foi a da administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 1.291 de saldo. Depois, aparece no ranking a área de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 1.062 contratações.

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Logo depois no ranking dos setores com mais oportunidades aparece o comércio, com 1.381 novos postos e a construção, com 830. A indústria registrou saldo de 497 vagas e a agropecuária teve fechamento de 422 vagas em setembro.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 1.969,03 em setembro. Comparado ao mês anterior, houve uma redução R$ 34,99, o que representa queda de 0,76%. No país, a média de admissão é de R$ 2.158,96.

Os dados do Ministério do Trabalho também mostram que as mulheres lideraram as contratações. Elas representaram 2.971 contratações e os homens 2.664. Em relação à idade, a maior parte (2.577) corresponde à faixa etária de 18 a 24 anos, seguida da de 25 a 29 anos (1.027).

Resultado no país

Com estoque de 47,49 milhões de postos, o país chega ao maior número de empregados com carteira assinada registrados na história brasileira. Acumulado em 12 meses é 28,6% maior do que o saldo entre outubro de 2022 e setembro de 2023.