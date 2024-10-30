Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caged: setor de serviços abre 128.354 vagas em setembro; comércio abre 44.622 vagas
Carteira assinada

Caged: setor de serviços abre 128.354 vagas em setembro; comércio abre 44.622 vagas

Saldo líquido de emprego formal é positivo em 247.818 vagas em setembro; salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.158,96
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2024 às 15:33

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 15:33

A abertura líquida de 247.818 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 128.354 postos formais, seguido pela indústria, que abriu 59.827 vagas.
Já o comércio gerou 44.622 vagas em setembro, enquanto houve um saldo de 17.024 contratações na construção. A agropecuária registrou fechamento de 2.004 vagas no mês.
No nono mês do ano, as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com saldo positivo de 57.067 postos de trabalho. Já o menor saldo positivo de vagas em setembro foi em Rondônia (+599).
O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.158,96 em setembro. Comparado ao mês anterior, houve uma redução de R$ 8,25 no salário médio de admissão, uma queda de 0,38%.

Saldo líquido de emprego formal 

Após a criação de 239.113 vagas em agosto (dado revisado hoje), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 247.818 carteiras assinadas em setembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho.
O resultado do oitavo mês de 2024 decorreu de 2.163.929 admissões e 1.916.111 demissões. O saldo é o melhor resultado para este mês desde 2022, considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020 (sem ajustes). Em setembro de 2023, houve abertura de 204.670 vagas com carteira assinada, na série ajustada.
O mercado financeiro esperava uma diminuição do ritmo na comparação com agosto e o resultado veio acima das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a criação líquida de 225.080 vagas com carteira assinada e o intervalo das estimativas, todas positivas, variava de 200 mil a 255 mil vagas formais criadas.

Veja Também

Brasil cria 240 mil empregos em abril, aponta Caged

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados