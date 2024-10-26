Inscrições abertas para evento internacional em Vitória neste domingo (27)

Com debates voltados para inovação, sustentabilidade e liderança, o Horasis Global Meeting acontece neste domingo (27) em Vitória, com a participação de lideranças de 37 países e ainda abre as portas para 300 interessados em participar do encontro de forma gratuita.
Com o tema “Construindo Pontes para o Futuro”, o Horasis, que está em sua oitava edição, teve início na última sexta-feira (25), reunindo empreendedores mundiais, ministros e representantes de importantes organizações civis. O fundador do evento, Frank-Jünger Richter, explicou que o Espírito Santo foi escolhido por ter um setor empresarial organizado e ambiência governamental.
Com vagas limitadas, os interessados devem fazer a inscrição pelo link do evento e, assim, vão participar das três plenárias que acontecem das 9h às 12h. Os temas são “Promover a unidade sul-americana”, “Criar pontes múltiplas na África” e “Recomendações do B0 para o Horasis Global Meeting”. Entre os palestrantes estão lideranças do Paraguai, Chile, Argentina, Nigéria, Etiópia, Angola e Brasil.
Horasis Global Meeting
- Data: domingo (27)
- Local: Cidade da Inovação – Ifes (Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 1.260, Jardim da Penha, Vitória)
- Inscrições: site do evento