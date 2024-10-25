Nove empreendedoras do Espírito Santo tiveram seus negócios valorizados por conta das histórias de inovação, coragem e impacto social. O reconhecimento foi concedido por meio do Prêmio Sebrae de Negócios, em três categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios e Produtora Rural.
Na premiação deste ano, também foi incluído o Destaque Inspiração no Turismo. O evento foi realizado na sede do Sebrae, em Vitória, na última quinta-feira (24). Durante o encontro, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, contou sua trajetória como empreendedora e também recebeu uma homenagem especial.
As finalistas comemoraram suas conquistas com muita emoção e entusiasmo. O prêmio contou com a participação de 156 mulheres de 44 municípios capixabas. Uma comissão foi responsável pela análise dos trabalhos participantes.
A coordenadora estadual do Sebrae Delas, Andrea Gama, ressaltou que a edição deste ano celebrou mulheres que trazem inovação e compromisso com a sustentabilidade como marcas de seus negócios.
Conheça as empreendedoras do ES premiadas por negócios inovadores
“São trajetórias inspiradoras. Com resiliência, criatividade e visão de mercado, elas mostram como o empreendedorismo feminino pode ser potente e transformar realidades”, comentou.
De acordo com informações do Sebrae, 190 mil mulheres estão à frente de seus próprios negócios no Espírito Santo, representando 32% do total de empreendedores no Estado.
Confira as homenageadas
Categoria Microempreendedora Individual (MEI)
- Ouro: Débora Souza Medeiros Silva (Caixas Noivas & Cia)
- Prata: Ana Paula de Souza Cordeiro (Paula Souza Acessórios)
- Bronze: Julia Cardoso Barbosa (Kida’s Art)
Categoria Produtora Rural
- Ouro: Selene Hammer Tesch (Produtos Hemmer Tesch)
- Prata: Valquíria Pagung (Agrozaka)
- Bronze: Luciene Ferraz Vaillant (Delícias da Dona Edir)
Categoria Pequenos Negócios
- Ouro: Ana Venturim Porto (Família Venturim)
- Prata: Aline Bianca Araujo Silva Moraes de Aquino (Aline Bianca Hair e Company)
- Bronze: Saionara Ramos de Oliveira Peterle (Emporium Papelaria, Presentes e Acessórios)
Destaque Inspiração no Turismo
- Ana Venturim Porto (Família Venturim)
Homenagem especial
Jacqueline Moraes, secretária das Mulheres do Espírito Santo