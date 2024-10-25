Conheça as empreendedoras do ES premiadas por negócios inovadores

Aline Bianca, Júlia Cardoso, Ana Venturim, Selene Tesch, Débora Silva, Valquíria Pagung, Luciene Ferraz, Saionara Peterle, Jacqueline Moraes e Ana Paula Souza: ganhadoras do Prêmio Sebrae de Negócios Crédito: Divulgação

Nove empreendedoras do Espírito Santo tiveram seus negócios valorizados por conta das histórias de inovação, coragem e impacto social. O reconhecimento foi concedido por meio do Prêmio Sebrae de Negócios, em três categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios e Produtora Rural.

Na premiação deste ano, também foi incluído o Destaque Inspiração no Turismo. O evento foi realizado na sede do Sebrae , em Vitória, na última quinta-feira (24). Durante o encontro, a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, contou sua trajetória como empreendedora e também recebeu uma homenagem especial.

As finalistas comemoraram suas conquistas com muita emoção e entusiasmo. O prêmio contou com a participação de 156 mulheres de 44 municípios capixabas. Uma comissão foi responsável pela análise dos trabalhos participantes.

A coordenadora estadual do Sebrae Delas, Andrea Gama, ressaltou que a edição deste ano celebrou mulheres que trazem inovação e compromisso com a sustentabilidade como marcas de seus negócios.

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“São trajetórias inspiradoras. Com resiliência, criatividade e visão de mercado, elas mostram como o empreendedorismo feminino pode ser potente e transformar realidades”, comentou.

De acordo com informações do Sebrae, 190 mil mulheres estão à frente de seus próprios negócios no Espírito Santo, representando 32% do total de empreendedores no Estado.

Confira as homenageadas

Categoria Microempreendedora Individual (MEI)

Ouro: Débora Souza Medeiros Silva (Caixas Noivas & Cia)

Prata: Ana Paula de Souza Cordeiro (Paula Souza Acessórios)

Ana Paula de Souza Cordeiro (Paula Souza Acessórios) Bronze: Julia Cardoso Barbosa (Kida’s Art)

Categoria Produtora Rural

Ouro: Selene Hammer Tesch (Produtos Hemmer Tesch)

Selene Hammer Tesch (Produtos Hemmer Tesch) Prata: Valquíria Pagung (Agrozaka)

Valquíria Pagung (Agrozaka) Bronze: Luciene Ferraz Vaillant (Delícias da Dona Edir)

Categoria Pequenos Negócios

Ouro: Ana Venturim Porto (Família Venturim)

Ana Venturim Porto (Família Venturim) Prata: Aline Bianca Araujo Silva Moraes de Aquino (Aline Bianca Hair e Company)

Aline Bianca Araujo Silva Moraes de Aquino (Aline Bianca Hair e Company) Bronze: Saionara Ramos de Oliveira Peterle (Emporium Papelaria, Presentes e Acessórios)

Destaque Inspiração no Turismo

Ana Venturim Porto (Família Venturim)

Homenagem especial