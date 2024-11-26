BR 101: motos serão isentas de pedágio e usuários frequentes terão desconto

BR 101 no Sul do Espírito Santo; praça de pedágio da Eco101 Crédito: Wilson Rodrigues

repactuação do contrato de duplicação da BR 101 no Espírito Santo prevê novidades no pagamento do pedágio para motociclistas e também para usuários frequentes de veículos leves. Aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em setembro, o novo contrato está previsto para ser assinado na metade de 2025.

Assim que as novas regras estiverem valendo, as motos serão isentas de pagamento de pedágio. Segundo o superintendente de concessão de Infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, essa isenção já tem sido praticada nos contratos mais novos e são consideradas modernizações da política tarifária. Atualmente, as motocicletas pagam metade da tarifa de cada praça do pedágio.

Outra vantagem prevista é para usuários frequentes das categorias de veículos leves. Segundo a ANTT, todos que passam a cada mês mais de uma vez por determinada praça de pedágio têm desconto na recorrência. Para isso será preciso instalar adesivo (TAG) no veículo.

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Estão previstas ainda tarifas distintas para pista simples e dupla. O usuário vai pagar o valor referente ao tipo de pista que trafega, havendo a modificação da tarifa somente após a conclusão das obras.