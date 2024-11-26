A repactuação do contrato de duplicação da BR 101 no Espírito Santo prevê novidades no pagamento do pedágio para motociclistas e também para usuários frequentes de veículos leves. Aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em setembro, o novo contrato está previsto para ser assinado na metade de 2025.
Assim que as novas regras estiverem valendo, as motos serão isentas de pagamento de pedágio. Segundo o superintendente de concessão de Infraestrutura da ANTT, Marcelo Fonseca, essa isenção já tem sido praticada nos contratos mais novos e são consideradas modernizações da política tarifária. Atualmente, as motocicletas pagam metade da tarifa de cada praça do pedágio.
As novidades foram apresentadas em audiência pública realizada nesta terça-feira (26) em Vitória. No evento, representantes da ANTT informaram também que o reajuste da tarifa vai ser condicionado ao cumprimento de ao menos 90% de duplicações previstas, principalmente nos três primeiros anos de novo contrato.
Outra vantagem prevista é para usuários frequentes das categorias de veículos leves. Segundo a ANTT, todos que passam a cada mês mais de uma vez por determinada praça de pedágio têm desconto na recorrência. Para isso será preciso instalar adesivo (TAG) no veículo.
BR 101: motos serão isentas de pedágio e usuários frequentes terão desconto
Estão previstas ainda tarifas distintas para pista simples e dupla. O usuário vai pagar o valor referente ao tipo de pista que trafega, havendo a modificação da tarifa somente após a conclusão das obras.
"A partir da 5ª passagem o usuário já tem desconto de usuário frequente. É para categorias de veículos leves de passeio ou passeio com reboque, mas só leves. E ele vai progressivamente aplicando aqueles percentuais, de 2% a 5% de desconto. A cada passagem ele vai tendo um desconto progressivo a partir do valor da última passagem e é válida para cada mês calendário. Se o pedágio for R$ 10, com 5% de desconto, no próximo ele paga R$ 9,50. Depois é 5% em cima de R$ 9,50. De forma que a última que você vai pagar no final do mês, vai ter desconto muito expressivo, chegando até a 90%, dependendo do caso", explicou Marcelo Fonseca.