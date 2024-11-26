PF faz operação no ES contra grupo chinês suspeito de movimentar R$ 6 bilhões

PF investiga grupo criminoso que teria movimentado R$ 6 bilhões nos últimos 5 anos Crédito: Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a Operação Tai-Pan, para desarticular uma organização criminosa liderada por um grupo de chineses voltado à prática de crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em sete Estados, incluindo o Espírito Santo , onde há um mandado de busca e apreensão em Vila Velha

A investigação começou em 2022 e revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, movimentando bilhões no país e nos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong, na China, para onde se destinava a maior parte dos recursos de origem ilícita.

Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam movimentado R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões apenas em 2024.

O esquema contaria com participação de dezenas de pessoas, envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas funções e atividades, entre eles policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.

O objetivo era atender a um fluxo constante de dinheiro para a China, mas servia a qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar ou receber recursos do exterior, havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes.

Além das prisões e das buscas, a Justiça Federal determinou bloqueio de bens e valores em cifra superior R$ 10 bilhões, em mais de 200 pessoas jurídicas.

Em alguns endereços, após representação da Polícia Federal, foi autorizada a participação de servidores da Receita Federal nas buscas para fins de análise fiscal.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros delitos apontados na investigação.

Cerca de 200 policiais federais dão cumprimento a 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal.

Localidades de cumprimento de mandados

Campinas (SP) 1 MPP e 1 MBA

Cajamar(SP) 1 MPP e 1 MBA

São Paulo (SP) 6 MPP e 31 MBA

Guarulhos (SP) 1 MPP e 1 MBA

Itaquaquecetuba (SP) 1 MPP e 1 MBA

Foz do Iguaçu (PR) 1 MPP e 1 MBA

Vila Velha (ES) 1 MBA

Florianópolis (SC) 1 MPP

São José (SC) 1 MBA

Feira de Santana (BA) 1 MBA

Fortaleza (CE) 1 MPP e 1 MBA

Brasília (DF) 1 MPP e 1 MBA

Exterior 2 MPP

