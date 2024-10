Cartão de crédito: saiba como cancelar uma compra

02

Fale com a administradora do seu cartão de crédito

Caso não consiga resolver com a loja, entre em contato com a administradora do seu cartão de crédito. Detalhe a situação e forneça os documentos, como e-mails de confirmação de compra, comprovantes de entrega e recibos de pagamento. A administradora do cartão poderá auxiliar no processo de cancelamento, principalmente em casos de cobrança indevida ou fraude, através do processo de chargeback, que permite contestar a compra e solicitar o estorno do valor pago.