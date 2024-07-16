Golpe do 'Pix errado': saiba fugir dessa armadilha e como se proteger

Imagine receber um Pix inesperado e, logo em seguida, chegar uma mensagem: "Ops, enviei por engano! Pode me devolver?". A vítima, prestativa, faz a devolução, mas o "erro" era proposital.
Nesse golpe, os criminosos visam reaver duplamente o valor transferido. Para isso, contam com a boa-fé da vítima, com quem fazem contato pedindo a devolução do Pix enviado “por engano”. Ao pedir a devolução, o golpista informa uma terceira conta, diferente da conta de onde a transferência se originou e, na sequência, solicita o estorno do “Pix errado” pelo MED — Mecanismo Especial de Devolução de Pix, criado pelo Banco Central para facilitar as devoluções em caso de fraudes.
O sucesso desse golpe se dá pela devolução do Pix ocorrer em uma conta distinta daquela que fez a transferência inicialmente, descaracterizando uma devolução. Isso porque, quando os bancos envolvidos analisam esse pedido de devolução pelo MED, percebem que houve a passagem do dinheiro por três contas diferentes, cenário característico de triangulação de valores de fraude.
Dessa forma, pelo MED, ocorre a retirada forçada do dinheiro do saldo da pessoa enganada e o golpista, que já tinha recebido o dinheiro de volta voluntariamente, consegue mais uma devolução, em prejuízo da vítima.
Para realizar a devolução de um Pix recebido por engano, o procedimento adequado é usar o botão “Devolver”, que fica disponível ao consultar o Pix recebido no aplicativo do seu banco.
Essa opção garante que a devolução do Pix ocorrerá para a conta que originou a transferência, registrando que o dinheiro voltou para a conta que de fato fez o Pix. Essa ação desconfigura uma tentativa de fraude e não seria considerado irregular, caso o golpista acione o MED.
Se você caiu no golpe, entre em contato com seu banco imediatamente, informando que você foi vítima. Reúna provas, como prints da conversa, comprovantes de transferência e outros documentos relevantes e registre um Boletim de Ocorrência:
Embora o Banco Central venha adotando uma série de medidas de segurança para o Pix, é importante sempre estar atento para evitar cair em golpes:
Com conhecimento e medidas preventivas, você previne dores de cabeça e garante a segurança do seu bolso.