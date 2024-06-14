Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pix: bancos propõem ao BC mudanças na devolução de recursos transferidos
Bloqueio

Pix: bancos propõem ao BC mudanças na devolução de recursos transferidos

Febraban propôs que o bloqueio seja permitido até as demais camadas de triangulação do dinheiro, para reduzir fraudes, golpes e crimes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2024 às 10:10

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 10:10

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) propôs ao Banco Central mudanças no chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta que permite as contestações de transferências feitas via Pix. O projeto do MED 2.0 será desenvolvido ao longo do segundo semestre e deve ser implementado no final do ano que vem.
A principal mudança proposta pela entidade ao BC é no bloqueio de valores transferidos indevidamente. Hoje, o MED bloqueia o recurso apenas na primeira conta recebedora, mas em casos como o de transferências fraudulentas, os criminosos rapidamente enviam o dinheiro para outras contas, em cascata.
Transferência realizada via Pix
Transferência realizada via Pix Crédito: Divulgação
A Febraban propôs que o bloqueio seja permitido até as demais camadas de triangulação do dinheiro, para reduzir fraudes, golpes e crimes. A ideia foi aceita pelo regulador.
"Já observamos que os criminosos espalham o dinheiro proveniente de golpes e crimes em várias contas de forma muito rápida e, por isso, é importante aprimorar o sistema para que ele atinja mais camadas", diz em nota o diretor-adjunto de Serviços da entidade, Walter Faria.

Veja Também

Pix tem mais de 400 milhões de transações em 48 horas pela primeira vez, diz BC

O MED permite ao cliente que conteste a transferência em caso de crime, golpe ou fraude em até 80 dias a partir da data em que o Pix foi realizado. A reclamação bloqueia os recursos na conta do recebedor para análise, e se for considerada procedente, os recursos são devolvidos. Mas a devolução depende da disponibilidade de recursos na conta do recebedor.
Com isso, crimes com o uso do Pix têm sido difíceis de ressarcir, dado que os criminosos escoam o dinheiro para outras contas, em muitos casos abertas em nome de laranjas. O BC fez uma ampla fiscalização no mercado em 2022 para coibir as contas fraudulentas, como revelou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) à época.

Veja Também

Casal é preso no Ceará por suspeita de fraudar Pix e desviar doações ao RS

Chantagem e extorsão via Pix: quadrilha de garotos de programa é presa no Rio

Vazamento de dados do Pix: o que fazer e como se proteger?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Golpe Bancos PIX
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados