Vazamento de dados do Pix: o que fazer e como se proteger?

Você sabe o que fazer se tiver seus dados do Pix vazados? Só nas últimas semanas, o Banco Central emitiu dois comunicados ao mercado sobre vazamento de dados pessoais vinculados às chaves Pix. Os usuários foram avisados diretamente no app dos bancos. Entre os dados vazados, estão nome, número do CPF, telefone, número de agência e número da conta da pessoa.

Apesar dos altos investimentos em mecanismos de proteção de dados, os recursos de segurança de um app não são capazes de, sozinhos, assegurar completamente a experiência do usuário. A segurança do cliente passa, necessariamente, pela adoção do uso responsável e cauteloso da tecnologia. Mas o que você pode fazer para se prevenir?

Não há, até então, registros de vazamento de dados como senhas, saldo da conta e valores movimentados. Mas isso não significa que você não deva se preocupar. Embora os dados vazados não forneçam acesso direto às contas, eles podem ser explorados por criminosos para aplicar golpes mais elaborados.

Sempre preste muita atenção ao receber algum tipo de mensagem de algum contato estranho à sua agenda. É comum que criminosos acessem outras informações além das vazadas, como o telefone e endereço. Assim, mensagens com “promoções” para eventos, restaurantes e entretenimentos da sua cidade devem imediatamente acender um alerta vermelho.

Algumas dicas valiosas: desconfie e não clique em links de mensagens desse tipo sem que você tenha a certeza da veracidade; fique atento também à caixa de spam do seu e-mail; ao receber alguma mensagem estranha, não clique em links e jamais forneça qualquer tipo de informação; e tenha uma senha forte e segura, priorizando a utilização de letras, número e símbolos.

A adoção dessas medidas de segurança diminui em muito as chances de você ser prejudicado pelo vazamento, mas não é uma garantia completa de proteção. Por isso, além de considerar métodos de prevenção, é fundamental que você entenda quais são seus direitos e como agir em caso de prejuízo decorrente do vazamento de suas informações pessoais. Portanto, se isso acontecer, o que você deve fazer?

Em primeiro lugar, entre em contato imediatamente com seu banco pelos canais oficiais (SAC, Ouvidoria etc) para relatar o ocorrido e tomar as medidas necessárias para proteger a sua conta. Ao ser atendido, peça o protocolo do atendimento, porque ele será importante em eventual ação judicial.

Pix do Banco Central vai permitir saques em lojas Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

Em seguida, é crucial que você busque orientação jurídica especializada. A depender da situação vivenciada por você e dos desdobramentos causados pelo vazamento das suas informações, há a possibilidade de entrar com uma ação judicial para que os valores perdidos em operações fraudulentas sejam reembolsados, e até é possível o pagamento de indenização por danos morais. Atualmente, a justiça já vem reconhecendo o dever de indenizar quando comprovado o gerado pela exposição das informações.

Lembre-se: proteger seus dados é o primeiro passo para resguardar seu patrimônio.