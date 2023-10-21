Moradora de Aracruz será indenizada por banco após PIX sem autorização

Pix é o meio de pagamento instantâneo brasileiro, lançado pelo Banco Central (BC) em 2020 Crédito: Tiago Caldas /Fotoarena/Folhapress

Uma moradora de Aracruz ganhou uma ação contra um banco após alegar que uma transferência via PIX no valor de R$ 300, 00 teria sido realizada sem a autorização dela. A sentença foi proferida pelo 2.º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz e publicada na última quinta-feira (19). A mulher relatou que percebeu que a transferência havia sido feita quando abriu o aplicativo do banco pelo celular.

O banco foi condenado a ressarcir os R$ 300 reais à consumidora, além de indenizá-la em R$ 2 mil pelos danos morais. A quantia foi considerada pelo juiz como “suficiente para desestimular tal conduta e compensar a cliente, que ficou repentinamente sem os valores, os quais necessitava para as despesas do dia a dia”.

Na defesa, a empresa afirmou que não houve indício de fraude, nem falha na prestação dos serviços. Contudo, o juiz entendeu que a instituição bancária “não comprovou que a transação foi feita do aparelho da consumidora, nem que foram adotados mecanismos de segurança suficientes para evitar a suposta fraude”.

Segundo a sentença, o banco responde objetivamente pelo ocorrido, uma vez que é responsável pela segurança de todas as transações realizadas por seus clientes.

Resposta do banco

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Banco do Brasil se manifestou por nota sobre o caso, dizendo: