Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casal é preso no Ceará por suspeita de fraudar Pix e desviar doações ao RS
Operação Dilúvio Moral

Casal é preso no Ceará por suspeita de fraudar Pix e desviar doações ao RS

Para a fraude, os dois abriam contas com documentos falsos e criavam endereços similares às utilizadas em campanhas de arrecadação para as enchentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jun 2024 às 17:31

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 17:31

Também foi realizada busca e apreensão na residência do casal
Também foi realizada busca e apreensão na residência do casal Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul
Um casal foi detido no Ceará após investigação apontar fraude e desvio de doações que seriam destinadas ao Rio Grande do Sul. O homem e a mulher, os dois de 50 anos, foram presos preventivamente em casa, em Fortaleza, nesta quinta-feira (13). Também foi realizada busca e apreensão na residência deles, onde documentos falsos foram localizados. O caso faz parte das investigações da Operação Dilúvio Moral, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que contou com apoio da polícia no Ceará.
A dupla fraudou chaves Pix para desviar recursos que seriam doados ao RS. Para a fraude, os dois abriam contas com documentos falsos e criavam endereços similares às utilizadas em campanhas de arrecadação para as enchentes. O cadastro alterava apenas um dígito da chave verdadeira. Assim, os valores de contribuições eram desviados quando as vítimas se equivocassem na hora de digitar os dados para enviar o dinheiro.
Entre os alvos estavam campanhas de doação de influenciadoras digitais para o cuidado de animais resgatados. Por serem informações amplamente divulgadas nas redes sociais, as organizadoras começaram a receber mensagens de seguidores que notaram o erro no destinatário. O casal criou cerca de 235 chaves Pix distintas. A investigação revelou que, somente em maio, novos cadastros foram realizados todos os dias pela dupla. O UOL tenta localizar a defesa do casal. O espaço fica aberto para manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doacao Ceará Rio Grande do Sul PIX
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados