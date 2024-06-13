Casal é preso no Ceará por suspeita de fraudar Pix e desviar doações ao RS

Também foi realizada busca e apreensão na residência do casal Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Um casal foi detido no Ceará após investigação apontar fraude e desvio de doações que seriam destinadas ao Rio Grande do Sul. O homem e a mulher, os dois de 50 anos, foram presos preventivamente em casa, em Fortaleza, nesta quinta-feira (13). Também foi realizada busca e apreensão na residência deles, onde documentos falsos foram localizados. O caso faz parte das investigações da Operação Dilúvio Moral, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que contou com apoio da polícia no Ceará.

A dupla fraudou chaves Pix para desviar recursos que seriam doados ao RS. Para a fraude, os dois abriam contas com documentos falsos e criavam endereços similares às utilizadas em campanhas de arrecadação para as enchentes. O cadastro alterava apenas um dígito da chave verdadeira. Assim, os valores de contribuições eram desviados quando as vítimas se equivocassem na hora de digitar os dados para enviar o dinheiro.