Pix tem mais de 400 milhões de transações em 48 horas pela primeira vez, diz BC

Pela primeira vez, o Banco Central registrou a realização de mais de 400 milhões de transações pelo Pix num intervalo de 48 horas. Os dados são do movimento da quinta-feira (6) e da sexta-feira (7).
Apenas no dia 7 — quinto dia útil do mês, que normalmente concentra pagamentos de salários —, o volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do BC, atingiu novo recorde de 206,8 milhões de operações em um único dia. O volume negociado chegou a R$ 90,9 bilhões — também o maior valor já registrado em 24 horas.
O nível máximo anterior, registrado em 5 de abril deste ano, era de 201,6 milhões de transações.
"Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", disse o BC em nota.