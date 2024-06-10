Pix tem mais de 400 milhões de transações em 48 horas pela primeira vez, diz BC

Apenas no dia 7 — quinto dia útil do mês, que normalmente concentra pagamentos de salários —, o volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do BC, atingiu novo recorde de 206,8 milhões de operações em um único dia. O volume negociado chegou a R$ 90,9 bilhões — também o maior valor já registrado em 24 horas.