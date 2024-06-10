Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pix tem mais de 400 milhões de transações em 48 horas pela primeira vez, diz BC
Recorde

Pix tem mais de 400 milhões de transações em 48 horas pela primeira vez, diz BC

Apenas no dia 7, quinto dia útil do mês, a movimentação foi de R$ 90,9 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jun 2024 às 11:34

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 11:34

Pela primeira vez, o Banco Central registrou a realização de mais de 400 milhões de transações pelo Pix num intervalo de 48 horas. Os dados são do movimento da quinta-feira (6) e da sexta-feira (7).
Pagamento de conta via Pix
Pagamento via Pix Crédito: Agência Brasil
Apenas no dia 7 — quinto dia útil do mês, que normalmente concentra pagamentos de salários —, o volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do BC, atingiu novo recorde de 206,8 milhões de operações em um único dia. O volume negociado chegou a R$ 90,9 bilhões — também o maior valor já registrado em 24 horas.
O nível máximo anterior, registrado em 5 de abril deste ano, era de 201,6 milhões de transações.
"Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", disse o BC em nota.

Veja Também

Os apps de bancos que permitem investir e gerenciar finanças

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Central PIX
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES
Imagem de destaque
Veículo da Prefeitura de Ibiraçu pega fogo no Centro da cidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados