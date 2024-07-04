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Pix por aproximação deve começar a funcionar em 2025

Novas regras vão permitir que usuários façam pagamentos sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2024 às 11:53

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 11:53

O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiram novas regras no sistema Open Finance para viabilizar o Pix por aproximação. Segundo o BC, as medidas vão diminuir etapas nos pagamentos online e possibilitar a oferta do Pix em carteiras digitais.
"A mudança abrirá espaço para a realização de pagamentos por aproximação com o Pix, permitindo que o usuário realize a transação sem a necessidade de acessar o aplicativo de sua instituição financeira", informou o BC, por meio de nota à imprensa.
A ideia de permitir pagamentos por aproximação com o Pix havia sido mencionada pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, no início de junho. Nesta quinta-feira, a partir das 11h, o diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso, concederá entrevista coletiva para comentar as medidas.

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O BC também informou que as novas regras ampliam o escopo das instituições que podem participar do Open Finance, incluindo os segmentos de investimentos e câmbio. "Com isso, a base de potenciais clientes beneficiados pelo Open Finance vai alcançar 95% dos usuários do Sistema Financeiro Nacional", diz a nota.
O BC ainda aprovou a estrutura definitiva de governança do Open Finance. "Essa governança definitiva passará a ter personalidade jurídica e estrutura organizacional próprias", diz a autarquia, acrescentando que essa medida vai "pavimentar" para o desenvolvimento mais rápido da modalidade.

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